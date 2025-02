외국계 제약사들, 대한민국 일하기 좋은 100대 기업에 다수 선정

외국계 제약기업들이 ‘대한민국 일하기 좋은 100대 기업’에 다수 선정됐다.

우선 한국애브비는 지난 20일 열린 제 23회 GPTW(Great Place To Work) 시상식에서 ‘대한민국 일하기 좋은 100대 기업’에 11위로 선정되며 3년 연속 수상의 영광을 획득했다.

이어 대한민국 부모가 가장 일하기 좋은 기업, 임직원들을 대상으로 한 신뢰경영 지수(Trust Index) 60% 이상의 점수를 받은 기업으로도 고득점을 받았다. 글로벌 ESG 인권 경영 인증 기업에도 이름을 올렸다. CEO 부문에서는 강소영 대표가 한국에서 가장 존경받는 CEO 수상자로도 선정됐다.

사진=한국애브비

회사는 재택근무와 유연근무제를 운용해 오고 있다. 또 매월 두 번째 금요일을 ‘패밀리데이’로 지정하는 한편, 자녀를 회사로 초청하는 ‘패밀리 사이언스 데이’ 행사 등도 시행해 오고 있다.

이와 함께 오픈형 온라인 교육 플랫폼 LDP와 점심시간을 활용해 여러 분야의 전문가 초청 프로그램인 Lunch & Learn, 타 직무나 부서의 업무 경험을 하는 STA(Short-Term Assignment) 등을 통해 임직원이 역량 강화 노력을 기울여오고 있다.

한국GSK도 대한민국 일하기 좋은 100대 기업 상위 20위에 올랐다.

사진=한국GSK

회사는 작년 2024 대한민국 일하기 좋은 기업 인증을 비롯한 4개 부문을 획득한 데 이어, 올해 총 7개 부문인 ▲대한민국 부모가 가장 일하기 좋은 기업 ▲글로벌 ESG 인권경영 인증 ▲한국에서 가장 존경받는 CEO ▲대한민국 GPTW 혁신리더 ▲GPTW 파이오니아 상 ▲대한민국 자랑스런 워킹맘 등 분야에도 선정됐다.

한국 GSK는 ‘피플 리더 포럼(People Leader Forum)’을 비롯해 임직원 서로가 성장형 사고의 활용 방향과 해법을 제시하는 ‘그로스 마인드셋(Growth Mindset Together) 캠페인’ 등을 실시해 오고 있다.

또 ▲자체 육아휴직 추가 제공 ▲직원 및 가족 무료 백신 접종 혜택 ▲유급 육아 및 가족 돌봄 휴가 ▲자녀 교육비 지원 ▲근로자 지원 프로그램(EAP) 등도 추진 중이다.

‘글로벌 ESG 인권경영 인증’ 이번에 처음 획득했다.

사진=한국오가논

한국오가논은 대한민국 일하기 좋은 기업 심사에서 기업 부문 ▲대한민국 부모가 가장 일하기 좋은 기업과 글로벌 ESG 인권경영 인증 선정을 비롯해 김소은 대표는 대한민국에서 가장 존경받는 CEO로 이름을 올렸다.

회사는 ▲선택적 근로시간제 ▲주 2회 재택근무 ▲지역별 거점 공유 오피스 ▲매주 금요일 1시간 단축근무 ▲연간 10일 추가 유급휴가 등을 시행 중이다.

관련해 회사는 작년 10월 한반도미래인구연구원과 서울시가 공동주최한 ‘아이 키우기 좋은 기업 시상식’에서 ‘넉넉한 부모시간 지원’ 부문 우수기업으로 보건복지부 장관상을 받았다. 12월에는 여성가족부 주관 ‘가족친화 우수기업’을 연장했다.

사진=메드트로닉코리아

메드트로닉코리아는 대한민국 일하기 좋은 기업에 6년 연속 선정에 이어 ▲한국에서 가장 존경받는 CEO ▲GPTW 파이오니아 상 ▲대한민국 자랑스런 워킹맘 ▲대한민국 GPTW 혁신리더 상 등 4개 부문에서 수상했다.

메드트로닉코리아는 ▲해외 지사 경험 프로그램 ‘Talent Xperience’ ▲리더 멘토링 ‘Coffee Chat with Leaders’ ▲대학원 장학금 지원 ▲여성 리더십 개발 ▲유연근무제 및 하이브리드 워크 모델 운영 ▲Four Weeks from Anywhere 등을 진행 중이다.

이 밖에도 ▲20일의 배우자 출산 휴가 ▲6주간 가족 돌봄 휴가 제도도 운용 중이다. 아울러 온라인 소통 채널과 Ask KOC 등 구성원 의견을 조직 운영과 제도에 반영하는 프로그램도 시행해 오고 있다.