네이션에이, LA 유망 메타버스 스타트업과 제휴

인공지능(AI) 기반 3D 데이터 제작 SaaS 기업 네이션에이(대표 유수연)는 미국 로스앤젤레스(LA)에 본사를 둔 메타버스 게임 스타트업 브레이브 터틀스와 전략적 파트너십(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협업을 통해 네이션에이는 생성형 AI 기반 3D 콘텐츠 제작 기술을 활용해 브레이브 터틀스의 메타버스 게임 개발 가속화에 기여하며, 양사가 함께 글로벌 메타버스 게임 시장을 공략할 차기 프로젝트를 도모할 계획이다.

브레이브 터틀스는 첫 번째 게임 ‘Runway Z’를 제페토에 출시한 이후 누적 플레이 수가 1억 9천만 회를 돌파한 성과를 거두었으며, 2년간 제페토의 탑 월드로 자리매김한 바 있다. 또 2023 NYX 게임 어워즈에서 메타버스 게임 대상과 ‘2023 BEST WORLD of the ZEPETO’ 상을 수상하며 그 실력을 입증한 메타버스 게임 스타트업이다. 브레이브 터틀스의 두 번째 게임인 ‘Rift Hunters’는 로블록스에서 출시된 슈팅 게임으로, 뛰어난 비주얼과 게임성을 바탕으로 두 달 만에 103만 명의 사용자를 유입시키며 주목을 받았다.

유수연 네이션에이 대표

네이션에이는 2023년 10월 출시한 생성형 AI 기반 3D 모션 콘텐츠 SaaS를 통해 전 세계 100만 명 이상의 사용자를 빠르게 확보했다 특히 세계 대표 메타버스 플랫폼인 로블록스 사용자들로부터 높은 반응을 이끌어 낸 바 있다. 네이션에이는 'CES 2024'에서 2개 부문 혁신상을 수상한 바 있으며, 'CES 2025'에서도 2개의 혁신상을 연이어 수상했다. 또 최근에는 미국 소프트웨어(SW) 전문 기업 어도비(Adobe)와 함께 미국 최고 권위 발명대회인 '에디슨 어워드 2025'에서 생산성 부문 혁신상 수상작으로 선정되기도 했다.

케빈 김 브레이브 터틀스 대표는 이번 MOU에 대해 “네이션에이의 우수한 3D 모델링 및 애니메이션 제작 솔루션을 통해 하나의 리소스를 다양한 메타버스 플랫폼에서 자유롭게 활용할 수 있는 기반을 마련하게 돼 앞으로의 게임 개발에 큰 도움이 될 것"이라고 전했다.

유수연 네이션에이 대표는 “브레이브 터틀스는 메타버스 게임 분야에서 연이은 성공을 거둔 경험과 노하우를 보유한 검증된 역량을 갖춘 기업”이라며 “네이션에이의 AI 기술력과 브레이브 터틀스의 메타버스 게임 개발 노하우가 만나 메타버스 3D 게임 시장에서 확실한 시너지를 만들고 AI 기반 3D 게임 개발 혁신을 통해 글로벌 메타버스 게임 시장에서 입지를 확대하겠다"고 말했다.