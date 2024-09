씨게이트, 플레이스테이션5용 게임 드라이브 SSD 출시

씨게이트가 소니 플레이스테이션5용 게임 드라이브 외장 SSD를 출시했다.

게임 드라이브 외장 SSD는 소니 공식 라이선스 제품으로 플레이스테이션5/4와 호환된다. 게임 저장 공간을 확보해 이미 저장한 게임 데이터를 지울 필요 없이 라이브러리를 확장할 수 있다.

플레이스테이션5에 연결하면 저장공간을 게임 플레이 세션 녹화나 플레이스테이션4 타이틀 보관에 활용할 수 있다.

플레이스테이션5용 게임 드라이브 SSD. (사진=씨게이트)

외부 전원 공급 없이 플레이스테이션5에 연결시 바로 작동하며 USB-C to A 케이블, USB-C to C 케이블을 기본 제공한다. 플레이스테이션 플러스 프리미엄/디럭스 2주 무료 체험판 코드도 동봉된다.

무상보증기간은 구입 후 3년간이며 10월부터 국내 공급된다. 정가는 1TB 제품 19만 9천900원, 2TB 제품 29만 9천900원.