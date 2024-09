비만치료제 투약자, 코로나19 사망률 감소 연구 눈길

노보 노디스크의 비만치료제 '위고비(세마글루타이드)' 투약자들이 코로나19 감염 시 사망확률을 유의미하게 감소시켰다는 연구결과가 화제다.

'세마글루타이드가 사망률 및 COVID-19 관련 사망에 미치는 영향: SELECT 시험 분석(The Effect of Semaglutide on Mortality and COVID-19–Related Deaths: An Analysis From the SELECT Trial)]'에 따르면, 노보 노디스크는 1만7천604명을 대상으로 위고비가 심장병과 심장마비 등의 건강문제로 인한 사망 예방 여부를 확인하는 임상시험을 실시했다.

사진=픽사베이

하지만 당시는 코로나19 대유행 당시였고, 임상 참여자 중 4천258명이 코로나19에 확진됐다. 이들 중 위고비를 투약하지 않은 대조군은 106명이 확진으로 사망한 반면, 위고비를 1년 이상 투약한 확진자들은 78명이 사망했다.

임상시험을 수행했던 벤자민 스키리카 브리검 앤 위민스 병원의 심장내과 의사는 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 위고비가 사망률을 19% 감소시켰다고 설명했다. 또 당시 코로나19 팬데믹 상황에서도 연구가 계속되고 피험자가 지속적으로 위고비를 투약할 수 있도록 환경을 조성해야 했다고 전했다.

그러면서 비만환자가 정상체중자와 비교해 수명이 더 짧은 것은 알려졌지만, 비만을 개선함으로써 사망확률을 낮춘 가능성을 보여준 것이라고 밝혔다.