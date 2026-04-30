SK스퀘어, 코스피 시가총액 3위 올랐다

SK스퀘어가 30일 삼성전자, SK하이닉스에 이어 코스피 시가총액 3위에 올랐다. SK하이닉스 지분가치 상승이 주된 이유로 이와 함께 공격적인 주주환원과 회사의 AI 반도체 투자 포트폴리오를 인정받은 결과로 풀이된다.
30일 한국거래소에 따르면 SK스퀘어는 전 거래일보다 1.33% 오른 84만 1000원을 기록했다. 이날 코스피 10대 상위 종목 가운데 유일하게 주가가 상승했다.
이에 따라 시가총액은 약 110조 9770억원으로 현대차를 제치고 코스피 3위 자리를 차지했다.
SK스퀘어는 SK하이닉스 지분 20.5%를 보유한 SK그룹의 AI 반도체 투자 전문 지주사다. SK하이닉스의 주가에 따라 지분가치가 높아지며 SK스퀘어 주가도 꾸준히 상승했다.
이와 함께 NAV할인율과 회사 측의 주주환원 행보가 투자자에 매력적인 요소로 꼽히고 있다.
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NAV할인율은 보유한 포트폴리오의 지분 가치 합계와 시가총액의 차이를 일컫는 수치인데 현재 약 45% 수준이다. 회사의 NAV할인율 목표는 50%였는데 이미 달성했고 지난해 새 목표로 2028년까지 30%를 제시한 상황이다. 아울러 내년 초까지 3100억원 규모의 주주환원을 예고했고, 지속되는 자사주 소각이 NAV 할인율을 높이고 있다.