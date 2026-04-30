ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
AI의 눈
AI의 눈
HR컨퍼런스
디지털트러스트
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 국토교통부
인사
입력 :2026/04/30 17:42
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇과장급 전보 ▲부동산제도기획과장 최병길
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
국토교통부
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
57.2조 축포 쏜 삼성전자, DX 재편·노조 파업 불확실성 직면
5년 새 매출 3조 '증발'…롯데쇼핑이 "체질 개선" 외친 이유
[종합] "사무실 복귀 없이 결재"…삼성SDS·네이버클라우드, 공무원 업무 판 바꾼다
[현장] 메타, 스마트 글래스 연내 韓 출시…도촬하면?
ZDNet Power Center