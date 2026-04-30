방미통위, 방송미디어 R&D에 5년간 727억 투입

2030년까지 727억원이 투입되는 방송미디어 연구개발(R&D) 사업이 추진된다.

방송미디어통신위원회는 디지털미디어 혁신기술 개발사업(이노베이션 R&D)' 신규 과제 8개를 선정하고 지원에 나선다고 30일 밝혔다.

정보통신기획평가원이 전문기관으로 과제를 선정했다. 지난 1월 사업 공고 이후 사전 검토와 발표 평가 등을 거쳐 올해 신규 과제로 8개를 최종 선정, 총 79억원 규모를 지원한다.

방송미디어통신위원회

사업은 OTT 확산과 맞춤형 콘텐츠 소비 증가 등 미디어 이용 행태 변화에 대응해 국내 방송미디어 산업 경쟁력을 제고하기 위해 마련됐다.

올해부턴 기존 14개의 소규모 R&D 사업을 통합해 한 개의 사업으로 재기획하며, 2030년까지 5년간 총 727억6700만원을 투입해 방송미디어 분야 대표 R&D 사업으로 추진된다.

사업은 크게 '미디어 지능화제작 핵심기술개발', '마이미디어 플랫폼 핵심기술개발', '미디어 개인화 서비스를 위한 인공지능 대행 기술개발'로 나뉜다.

미디어 지능화제작 핵심기술개발 사업에선 AI를 활용해 콘텐츠 기획부터 제작, 편집까지 전 과정을 혁신하는 기술 개발이 이뤄진다.

마이미디어 플랫폼 핵심기술개발 과제에선 이용자 중심 개인화 미디어 서비스 구현을 위한 기술 개발이 추진된다.

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미디어 개인화 서비스를 위한 AI 대행 기술개발 사업은 이용자 선호와 이용 맥락을 이해하고, 콘텐츠를 탐색, 추천, 구성하는 지능형 미디어 서비스 대행 기술 확보가 목표다.

김종철 방미통위원장은 "과제는 AI와 데이터 기반으로 방송미디어 제작 및 유통 전반의 혁신을 이끄는 출발점"이라며 "향후 방송 미디어 제작 효율성을 높이고 국민이 개인 맞춤형 미디어 서비스를 누리는 환경 조성에 기여하겠다"고 말했다.