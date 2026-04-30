포스코홀딩스, 호주 리튬 광산 지분 인수…1.1조원 규모

포스코홀딩스(대표 장인화)가 호주 리튬 광산 지분 투자 계약을 체결하며 이차전지 소재 원료 공급망 경쟁력을 강화했다.

포스코홀딩스는 30일 호주 퍼스에서 호주 광산 기업이자 광업 서비스 기업인 미네랄리소스와 약 7억6500만 달러(약 1조 1000억원) 규모 리튬광산 지분투자 계약을 체결했다고 밝혔다.

이는 지난해 11월 발표한 호주 리튬광산 투자 계획을 구체화한 것으로 포스코홀딩스는 미네랄리소스와 중간지주사를 신규 설립하고 중간지주사의 지분 30%를 인수한다.

이번 계약으로 포스코홀딩스는 미네랄리소스와의 합작법인이 서호주 워지나 및 마운트마리온 광산에서 확보하는 리튬 정광 중 30%를 공급받을 수 있는 권리를 갖게 됐다.

호주 미네랄리소스가 보유, 운영 중인 서호주 워지나 리튬 광산

워지나와 마운트마리온 광산은 호주를 대표하는 우량 리튬광산이다. 워지나 광산은 5.5% 수준의 높은 정광 품위와 탄산리튬 기준 약 620만톤의 매장량을 보유한 글로벌 5위 광산으로 평가받는다. 마운트마리온 광산은 약 220만톤의 매장량을 보유하고 있으며, 오랜 가동 이력으로 검증된 생산 역량을 바탕으로 안정적인 리튬 공급이 가능한 핵심 자산으로 꼽힌다.

포스코홀딩스는 이번 지분 계약을 통해 안정적인 배당 수익을 확보하는 것은 물론, 리튬 정광의 장기 수급권까지 거머쥐며 원료 광산부터 소재 생산에 이르는 리튬 밸류체인을 더욱 공고히 할 계획이다.

이주태 포스코홀딩스 사장은 “이번 협력은 미네랄리소스의 광산 운영 역량과 포스코홀딩스의 하공정 기술력을 결합해 글로벌 배터리 소재 공급망 안정화에 기여한다는 점에서 의미가 크다”며 “양사의 공고한 신뢰를 바탕으로 글로벌 리튬 시장에서 장기적 파트너십을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

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크리스 엘리슨 미네랄리소스 CEO는 "포스코홀딩스와의 이번 계약 체결을 기쁘게 생각하며, 이는 향후 수십 년간 이어질 양사 파트너십의 견고한 기틀을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "포스코홀딩스와 협력해 기업결합 신고 등 남은 절차를 마무리하고 본 거래를 조속히 완료하기를 기대한다"고 밝혔다.

이어 "이번 파트너십은 한국 주요 기업이 호주 리튬 산업에 투자한 기념비적인 사례로, 워지나와 마운트 마리온 광산이 세계 최고의 경암 리튬 자산으로서 그 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 모든 역량을 집중할 것"이라고 화답했다.