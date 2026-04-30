엔씨, 5월 연휴 맞이 인기 게임 6종 이벤트 진행

엔씨(공동대표 김택진, 박병무)는 5월 연휴를 맞이해 자사가 서비스 중인 게임 6종에서 다양한 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

이벤트 대상 게임은 '리니지2', '아이온', '아이온2', '리니지 클래식', '리니지M', '리니지2M'이다.

먼저 '리니지2'는 오는 20일까지 보스 클리어 시 버프를 받는 '정원사의 초대' 이벤트와 각성 서버 전용 문장 강화 이벤트를 연다.

'아이온'은 13일까지 서버별 일일 퀘스트를 수행하면 ▲최상급 고대의 왕관 ▲공훈 훈장 ▲투영 재련석 등을 지급하는 이벤트를 진행한다.

아이온2 5월 다양한 축제 이벤트 진행.

'아이온2'는 20일까지 미션 수행 후 얻은 재화로 ▲싱그러운 잎사귀 티아라 ▲오드 에너지 등을 교환하는 축제 이벤트를 실시한다.

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'리니지 클래식'은 6일까지 이벤트 던전 몬스터 처치 보상을 각종 주문서와 물약으로 바꾸는 '린델의 꿈나라 모험'을 마련했다.

리니지 클래식 5월 이벤트 '린델의 꿈나라 모험'

'리니지M'은 6일까지 시련 던전을 통해 아이템을 획득하는 이벤트를 열고 5일 당일에는 특별 푸시 선물을 제공한다. '리니지2M'은 1일 보스 '바이움'을 처치해 서버별로 신화 스킬북 상자 등을 얻을 수 있는 '바이움 백 어택' 이벤트를 개최한다.