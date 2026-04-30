배관공 위한 AI 에이전트, 아시나요

배관공을 위한 AI’라는 콘셉트로 시작한 스타트업 어보카(Avoca)가 4월 27일(현지시간) 시드·시리즈A·시리즈B에 걸쳐 총 1억 2,500만 달러 이상을 조달하며 기업가치 10억 달러(유니콘)에 올라섰다.

시리즈B는 메리테크(Meritech)와 제네럴 캐털리스트(General Catalyst)가 주도했고, 시리즈A는 클라이너 퍼킨스(Kleiner Perkins)가 이끌었다.

이미지 출처: 이디오그램 생성

어보카가 하는 일은 명확하다. HVAC(냉난방), 배관, 자동차 정비, 이사, 지붕 수리 등 현장 서비스 업종의 24시간 전화 응대·예약·마케팅 캠페인·고객 사후 관리를 AI 음성 에이전트가 대신한다. 소규모 서비스 사업자들이 담당자를 고용해 처리하던 반복 업무를 AI가 전담하는 구조다.

포춘은 ‘텍사스에서의 우연한 만남이 10억 달러 스타트업을 낳은 이야기’라는 제목으로 창업 스토리를 심층 보도했다. 어보카는 현재 800개 이상의 고객사를 보유하고 있으며 Turnpoint·1-800-GOT-JUNK?·Goettl 등 대형 운영사들이 포함돼 있다.

이 사례가 주는 통찰은 명확하다. GPT 시대 초기의 AI는 ‘모든 것을 할 수 있는 일반 도구’를 지향했지만, 진짜 돈이 되는 AI는 특정 산업·워크플로우에 깊게 파고드는 버티컬(vertical) 에이전트임을 어보카가 증명했다.

자세한 내용은 포춘(Fortune)에서 확인할 수 있다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)