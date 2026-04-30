AI 데이터센터 원전 투자 열풍의 이면… MIT "핵폐기물 처리 전략 세워야"

이미지=이디오그램 생성

MIT 테크 리뷰가 4월 29일(현지시간) AI 데이터센터 전력 수요 폭증으로 원전 투자 붐이 일고 있는 상황에서 정작 핵폐기물 처리 전략이 부재하다는 심층 기사를 발표했다.

배경을 보면, 미국에서 원자력은 정치적으로 드물게 초당파적 지지를 받고 있다. 대규모 AI 데이터센터의 전력 수요를 충족하기 위해 마이크로소프트, 구글, 아마존 등 빅테크들이 원전과 차세대 소형모듈원자로(SMR)에 수십억 달러를 쏟아붓고 있다.

그러나 MIT는 이 붐의 이면을 직시해야 한다고 지적한다. 미국에서만 핵 반응로는 매년 약 2,000톤의 고준위 핵폐기물을 생산하는데, 최초의 영구 핵시설이 가동된 지 약 70년이 지난 지금도 미국에는 이를 영구 처리할 시설이 없다.

글로벌 진행 상황을 비교하면, 핀란드가 가장 앞서 있다. 2026년 현재 영구 지질 저장 시설을 테스트 중이며, 최종 승인과 운영 개시가 올해 안에 이뤄질 것으로 전망된다.

한국은 세계 5위 원전 보유국으로 핵폐기물 처리 문제가 오래된 과제다. AI 전력 수요로 원전 확대 논의가 재점화되는 지금, 핵폐기물 영구 처리 전략도 함께 논의돼야 한다.

자세한 내용은 MIT 테크 리뷰(MIT Technology Review)에서 확인할 수 있다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)