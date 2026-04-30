LG화학, 1Q 영업손실 497억…원료가 상승에 석화 수익성 일시 개선

LG화학이 석유화학 부문에서 원료 가격 상승에 따른 일시적 수익성 개선 효과로 올해 1분기 영업손실을 전분기 대비 크게 줄였다.

LG화학은 올해 1분기 연결기준 매출 12조 2468억원, 영업손실 497억원을 기록했다고 30일 발표했다. 전년 동기 대비 매출은 2.6% 감소하고 영업이익은 적자전환했다. 전분기 대비 매출은 6.2% 증가하고 영업손실 규모는 88% 줄였다.

사업별로 보면 석유화학 부문은 매출 4조 4723억원, 영업이익 1648억원을 기록했다. 원료 가격 상승에 따른 긍정적 재고 래깅 효과와 유럽 반덤핑 관세 환급액에 대한 일회성 수익 인식으로 전분기 대비 수익성이 개선됐다.

2분기는 나프타분해설비(NCC) 2공장 일시적 가동 중단에 따른 판매 물량 감소가 불가피하나, 나프타 래깅 효과 지속 및 비용 절감 활동 등을 통해 전분기와 유사한 수준의 수익성을 전망했다.

LG화학 충남대산 공장 전경

첨단소재부문은 매출 8431억원, 영업손실 433억원을 기록했다. 전지소재 양극재 물량 확대와 반도체 소재 신제품 출시 효과로 매출이 증가했으며 적자 폭은 축소됐다. 2분기 전자·엔지니어링 소재는 고부가 제품 중심으로 견조한 실적이 전망되며, 전지소재는 양극재 물량 확대로 사업 부문 흑자전환을 예상했다.

생명과학부문은 매출 3126억원, 영업이익 337억원을 기록했다. 전분기 대비 수출 선적 시점 차이로 매출이 감소했으나, 연구개발과 마케팅 비용 감소에 따라 수익성은 증가했다. 2분기는 주요 제품의 물량 확대로 매출이 성장하고, 글로벌 임상 등에 따른 연구개발 투자가 지속될 것으로 봤다.

자회사 에너지솔루션은 매출 6조 5550억원, 영업손실 2078억원을 기록했다. 2분기는 견조한 북미 에너지저장장치(ESS) 수요에 기반한 생산능력 확대로 출하량 증가가 예상되며, 안정적인 원통형 전기차 배터리 물량 증대에 따른 매출 성장을 전망했다.

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자회사 팜한농은 매출 2662억원, 영업이익 348억원을 기록했다. 작물보호제 국내 판매 확대와 더불어 중동 전쟁 여파에 따른 비료 선구매 수요 증가가 더해져 매출과 수익성이 개선됐다. 2분기는 작물보호제 매출 증가가 예상되지만, 비료 원료가 상승에 따른 수출 감소와 연구개발 비용 증가 등으로 매출과 수익성 감소를 전망했다.

차동석 LG화학 최고재무책임자(CFO) 사장은 “중동 지정학적 리스크와 북미 전기차 시장 수요 약세 등 대외 불확실성이 지속되겠지만, 고부가·고수익 중심의 사업 포트폴리오 전환을 가속화해 급변하는 경기 사이클에도 흔들리지 않는 사업 구조로 체질을 개선해 나갈 것”이라고 말했다.