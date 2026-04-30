"배우 빼고 나머진 AI"...CJ ENM, AI 하이브리드 영화 '아파트' 공개

배우의 움직임과 표정과 같은 연기는 실사로 담는다. 화면에서 배우를 제외한 모든 공간은 AI로 만든다.

지난해 AI로 제작한 애니메이션 ‘캣비기’에 이어 AI로 제작한 첫 장편영화 ‘아파트’를 선보인 CJ ENM은 “AI와 실사를 결합한 하이브리드 제작 문법”이라며 영상 콘테츠의 새로운 제작 방법을 제시했다.

30일 서울 CGV용산에서 공개된 AI 장편 영화 ‘아파트(The House)’는 죽은 사람들의 영혼을 볼 수 있는 주인공 유미가 새로 이사한 아파트에서 기묘하고 섬뜩한 사건과 마주하며 벌어지는 이야기를 그린 영화다.

영화 아파트, 사진_CJ ENM

AI 영화 ‘아파트’는 어떻게 만들어졌나

CJ ENM이 공을 들인 AI와 실사를 결합한 하이브리드 문법으로 제작됐으며 모든 장면을 실내 스튜디오 한 공간에서 촬영이 이뤄진 점이 특징이다. 초록색 크로마키 앞에서 허공에 연기하는데 그치지 않고, 배우는 현장에서 배경을 확인하면서 가상의 공간을 인지하며 촬영이 이뤄진다.

실험적인 형태의 제작으로 일반 상업영화와 단순 비교는 어려우나 실제 촬영은 단 나흘이 걸렸고 제작비는 5억원을 투입됐다. 촬영 장소 이동 없이 실내 한 곳에서 모든 촬영을 끝마치고 배경과 시각효과를 AI로 구현한 덕분이다.

일부 장면을 컴퓨터그래픽(CG)으로 담는 게 아니라 배우의 연기를 제외한 모든 장면이 AI로 구현됐으며 ‘이마젠(이미지 생성)’, ‘나노바나나(이미지 보정, 최적화)’, ‘비오(영상 생성 모델)’ 등과 같은 구글의 AI 솔루션을 콘텐츠 제작 파이프라인 내 결합됐다.

영화 '아파트' 스틸컷, 사진_CJ ENM

이미 AI로 만들어지고 있는 광고 영상 수준을 넘어 장편 영화까지 AI 제작이 도입되면서 영상 제작도 AI 전환이 대대적으로 이뤄질 전망이다. 영화 공개 후에 “CG 다음 단계는 AI”라며 돌이킬 수 없는 변화라는 이야기도 나왔다.

기존 영화 제작을 AI로 모두 대체하겠다는 뜻은 아니다. 이야기의 흐름과 이를 담아내는 배우의 연기는 AI로 대체할 수 없다는 게 CJ ENM이 영화 ‘아파트’를 제작하며 확인한 부분이다.

영화 콘텐츠 제작도 피할 수 없는 AI전환 시대

AI로 영화를 만들겠다는 구상은 실험을 넘어 본격적인 콘텐츠 제작 산업의 변화로 이어질 전망이다. 이미 올해 하반기에 공개될 다수의 콘텐츠가 AI 제작이 이뤄진 것으로 알려져 있다.

구글클라우드의 안성민 디렉터는 “많은 분들이 AI라고 하면 창작을 대신해 크리에이터의 자리가 없어질까 생각하는데, 실제로는 창작을 대신하는 게 아니라 기존 콘텐츠 제작 작업 내에서 창작자의 의도를 최대한 구현하는 형태로 AI가 쓰인다”며 “영상 생성 기술이 기존 워크플로에서 사전 단계와 후반 단계에 녹여져 콘텐츠 제작의 효율성을 극대화할 수 있다”고 설명했다.

‘아파트’ 협업 사례는 지난 29일 ‘구글 포 코리아’ 행사에서도 소개되며 산업 내 AI가 효과적으로 적용된 주요 사례로 많은 관심을 받았다. CJ ENM은 이를 계기로 구글과의 협업을 한층 강화해 콘텐츠 제작 전반에 AI 기술을 적용하고 솔루션 고도화를 지속해 나갈 계획이다.

백현정 CJ ENM 콘텐츠이노베이션담당은 “빠르게 변화하는 글로벌 시장에서 K-AI 경쟁력 확보를 위해 민관학 협력을 기반으로 한 현장 중심의 생태계 조성에 힘쓰고 있다”며 “아파트 프로젝트 역시 이러한 노력의 일환으로 콘텐츠와 AI 기술의 결합을 혁신적으로 검증한 사례”라고 밝혔다.

이어, “이러한 시도가 실질적인 성과로 이어지기 위해서는 산업 전반에 걸쳐 다양한 실증을 확대할 수 있는 제도적 환경적 기반이 더욱 중요해지고 있다”고 강조했다.

그는 또 “인공지능이 드라마나 영화와 같은 콘텐츠에 적용할 수 있는지 검증하려 한 것인데, 기술적 실험이 아니라 향후 산업을 주도할 수 있는 제작 경쟁력 상승으로 이어질 수 있다는 점을 확인했다”며 “콘텐츠 제작에도 불어오는 AI 전환 시대를 주도하려고 한다”고 덧붙였다.

관련기사

‘아파트’ 영화 제작에는 지난 2월 출범한 산학협력 기구 ‘AI콘텐츠 얼라이언스’ 소속 제작 스튜디오 더한필름과 쏠트메이커스도 공동 참여했다.

아울러 AI 영화 ‘아파트’는 5월1일 국내 OTT 플랫폼 티빙에서 공개될 예정이다.