무신사파트너스, 브랜드 '기호' 운영사 RYHM에 투자

무신사의 투자 전문 자회사 무신사파트너스(MUSINSA PARTNERS)가 잡화 기업 알와이에이치엠(이하 RYHM)에 투자를 단행했다고 30일 밝혔다. 투자 규모는 양사 협의에 따라 공개하지 않았다.

RYHM은 2022년 첫 선을 보인 디자이너 잡화 브랜드 ‘기호(KHIHO)’의 운영사다. 기호는 신발 브랜드로 출발해 ‘핑킹 스니커즈 시리즈’와 ‘레이븐 폴더블 버클 부츠’ 등을 대표 아이템으로 선보이며 빠른 성장세를 이어가고 있다. 특히 ‘핑킹 스니커즈 시리즈’는 ‘발레코어’ 트렌드 확산과 맞물려 2024년 기준 무신사와 취향 셀렉트숍 29CM에서 단일 상품 기준 연 거래액 7억 원을 기록하는 등 의미 있는 성과를 냈다.

무신사파트너스가 투자한 브랜드 기호(KHIHO) 룩북 이미지

최근에는 가방 카테고리로 사업 영역을 확장해 ‘디디 벨티드 빅백’, ‘스터드 포포백’ 등이 연달아 인기에 힘입어 재발매되는 등 긍정적인 반응을 얻고 있다. 이러한 흐름을 바탕으로 지난해에는 전년 대비 약 300%의 매출 성장률을 기록했다.

무신사파트너스는 기호가 감각적인 디자인과 차별화된 상품 기획력을 바탕으로 글로벌 시장에서도 높은 성장 가능성을 갖췄다고 판단해 이번 투자를 결정했다. 무신사파트너스 관계자는 “기호는 감도 높은 디자인과 빠른 실행력을 바탕으로 국내 시장에서 빠르게 존재감을 키워온 브랜드”라며 “앞으로도 브랜드 성장을 적극 지원해 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 협력해 나갈 것”이라고 말했다.

RYHM은 이번 투자를 계기로 무신사와 협력해 중국·일본·홍콩 등 아시아 주요 시장 진출을 본격화할 계획이다. 또한 국내에서는 오프라인 플래그십 매장을 확대해 고객 접점을 지속적으로 넓혀나갈 예정이다.

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윤홍미 RYHM 대표는 “기호(KHIHO)는 취향을 중요하게 생각하는 고객들에게 확실한 선택지가 되는 브랜드를 지향한다”라며 “감각적인 디자인과 탄탄한 상품력을 바탕으로 국내를 넘어 국적과 세대를 아우르는 글로벌 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

김채현 무신사파트너스 대표는 “패션을 넘어 뷰티·잡화·라이프스타일 등 다양한 카테고리에서 경쟁력 있는 브랜드를 발굴하는 데 초점을 맞추고 있다”라며 “성장 잠재력이 높은 유망 브랜드들을 적극 발굴해 플랫폼과 시너지를 극대화하겠다”고 말했다.