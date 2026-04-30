[컨콜] LG CNS "금융 차세대 수요 확대…AI 기반 프로젝트로 시장 선도"

LG CNS가 금융권 차세대 시스템 구축 수요 확대에 대응해 인공지능(AI) 기반 프로젝트 역량을 앞세워 시장 선도에 나설 것이라고 밝혔다.

김홍근 LG CNS 디지털비즈니스사업부장은 30일 올해 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜 "현재 금융 IT서비스 시장 점유율 측면에서 선도적인 입지를 확보하고 있다"며 "주요 시중은행과 인터넷전문은행, 신용카드사의 차세대 시스템 구축 사업을 가장 많이 수행해 왔고 보험과 증권 등 금융 산업 전 영역에서 대형 레퍼런스를 보유 중"이라고 말했다.

이어 "최근 초대형 사업인 NH농협은행 차세대 프로젝트를 착수해 2년 이상 수행할 예정이며 SC제일은행, 한국은행, 신한카드, KB국민카드, KB손해보험 등의 운영 아웃소싱 사업자로서 안정적인 수익 기반도 확보하고 있다"고 덧붙였다.

LG CNS 본사 전경 (사진=LG CNS)

그러면서 "다수 금융기관들이 10년 이상 사용한 기존 시스템 노후화와 기술 부채 누적으로 디지털 전환 대응에 한계를 겪고 있다"며 "이에 코어 시스템 재구축 필요성이 확대되고 있고 은행·보험·증권 전반에서 차세대 프로젝트 사이클이 재개되는 흐름"이라고 설명했다.

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또 "최근 금융 고객사들은 대형 프로젝트에서 AI 기술 적용을 필수 전략 요소로 인식하고 있다"며 "우리가 축적한 프로젝트 수행 역량과 도메인 전문성에 더해 글로벌 선진사와 공동 개발한 AI 기반 솔루션을 프로젝트 전 공정에 적용해 생산성과 업무 방식을 혁신할 계획"이라고 강조했다.

마지막으로 그는 "코볼(COBOL)이나 C와 같은 레거시 프로그래밍 언어를 자바로 전환하는 과정에서도 우리 솔루션 '데브온 AIND'와 같은 AI 기술이 중요한 역할을 할 것"이라며 "대형 프로젝트에서 검증된 기술을 바탕으로 금융 IT 시장을 지속적으로 선도해 나가겠다"고 말했다.