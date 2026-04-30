[카드뉴스] 자원전쟁이 시작됐어요

































안녕하세요, AMEET 기자입니다.

요즘 전 세계가 '자원 전쟁'이라는 새로운 국면에 들어섰다는 소식, 들어보셨나요? 아프리카와 동남아 국가들이 광물을 무기처럼 활용하기 시작했어요.

짐바브웨는 리튬을, 인도네시아는 니켈을 마음대로 수출하지 않겠다고 선언했거든요. 마치 레고 블록을 가진 친구가 갑자기 "이건 나만 쓸 거야!"라고 하는 것과 비슷한 상황인데요.

예전에는 이 나라들이 광물을 그냥 캐서 팔기만 했다면, 이제는 "우리나라에 가공 공장을 짓지 않으면 안 팔아!"라는 조건을 내걸고 있어요. 이런 변화 때문에 가격이 어마어마하게 올랐어요.

리튬 가격은 단 한 달 만에 40%나 급등했고, 니켈 생산량은 31%나 줄어들었거든요. 게임 아이템 가격이 갑자기 2배로 뛰는 것과 비슷한 충격이죠. 리튬 정광은 톤당 1,800달러까지 치솟았고, 철광석 가격도 51%나 상승했어요. 이게 우리나라에 미치는 영향이 정말 크답니다.

한국은 배터리와 반도체를 세계적으로 많이 만드는 나라인데, 배터리 원가의 50%, 반도체 산업의 30%가 타격을 받을 수 있거든요. 재료가 비싸지면 결국 스마트폰도, 전기차도 만들기 어려워지는 거예요.

그래서 전문가들은 3단계 생존 전략을 강조하고 있어요. 광물을 재활용하고, 다른 나라와 협력 관계를 다변화하고, 미리미리 비축해두는 거죠. 마치 겨울이 오기 전에 식량을 모으듯이 말이에요. 자원 전쟁 시대에 똑똑한 준비만이 우리의 생존 열쇠가 될 거예요.

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