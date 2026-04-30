농업의 혁신...긴트, 플루바 아이온·로보틱스 SS 출시

긴트(대표 김용현)가 농기계 자율 주행 모듈 ‘플루바 아이온’과, 과수원 무인 방제 로봇 ‘플루바 로보틱스 SS’를 출시했다고 30일 밝혔다.

플루바 아이온은 2022년 긴트가 첫 선을 보인 ‘플루바 오토’의 차세대 모델이다. 일반 농기계에 설치하는 애프터마켓 제품으로 기존 대비 진보한 자율 주행 모듈을 적용해 높은 주행 성능을 갖췄다. 특히 고난도 방향전환을 지원해 필지 구석까지 사각지대 없이 작업할 수 있으며, 조향 성능이 떨어지는 노후 기계에서도 정밀한 경로 추종이 가능하다.

GPS 정밀도와 안정성 측면에서도 높은 수준의 기술을 구현했다. 플루바 아이온은 GPS 위성 신호를 40개 이상 동시에 수신할 수 있어 특정 위성 신호가 약해지거나 끊기더라도 즉시 대체 위성으로 전환해 작업을 중단 없이 이어간다. 이를 위해 긴트는 위성 수신 환경이 상이한 국내 최서북단 강화도 및 최남단 제주도뿐 아니라 일본에서까지 현장 실증을 통해 연결 안정성을 검증했다. 논두렁이나 산간 지형처럼 위성 신호가 불안정한 환경에서도 직진 정밀도를 유지할 수 있는 이유다.

플루바 로보틱스 SS

사용자 편의성 면에서도 발전했다. 탑재된 인공지능(AI) 모델이 필지 형상과 작업기 정보를 기반으로 작업 경로를 자동 계산해 연료 효율성과 작업 시간을 최적화한다. 또한 카메라와 위성 지도를 기반으로 작업 속도와 잔여 거리를 분석해 예상 종료 시간을 확인할 수 있다.

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플루바 로보틱스 SS는 불규칙한 과수원 지형에서도 안정적인 운행이 가능하다. 카메라를 포함한 각종 센서와 고정밀 위치 인식 기술 ‘RTK-GPS’가 탑재돼 관리 감독 아래 무인 작업이 가능한 레벨 4 수준 자율 주행 기능을 갖췄다. 이에 기반해 과수원 구석구석을 탐색하며 약제를 살포할 수 있다. 또한 기기 LCD 상태창으로 배터리 전압, 약제 수위, 주행 거리, 분사 시간 및 자율주행 활성화 상태에 대한 정보를 제공한다.

긴트 김용현 대표는 “긴트는 플루바 아이온 출시에 앞서 일본 구보다 총판과 판매 계약을 체결하는 등 해외 시장 공략에 속도를 내고 있다”며 “특히 총판의 요구사항이었던 ‘배속턴’ 기능을 한달 만에 개발하며 기술력과 제품력을 인정받았다”고 말했다.