아크릴, 우즈벡 국영 IT기업과 헬스케어 AI 본계약

AX(AI Transformation) 인프라 전문기업 아크릴은 우즈베키스탄 국영 IT 기업 ‘우즈인포컴(UZINFOCOM)’과 헬스케어 분야 AI 기술·플랫폼·인프라·서비스 공동 개발 및 운영을 위한 본계약을 체결했다고 30일 밝혔다. 이번 계약을 기점으로 아크릴의 의료 AI 기술과 플랫폼의 해외 진출이 본격화할 전망이다.

이번 계약은 양사가 지난해 11월 체결한 양해각서(MOU)에 이은 후속 본계약이다. 양사는 이번 계약을 통해 우즈베키스탄 의료기관의 디지털 전환 수요에 대응해 의료정보시스템, AI 헬스케어 인프라, 인허가·인증 체계, 전문 인력 양성 등을 포괄하는 협력 모델을 단계적으로 구축할 계획이다.

양사는 먼저 우즈베키스탄 의료기관을 대상으로 차세대 병원정보시스템(HIS) 플랫폼을 공동 설계 및 구현한다. 또 현지 AI 헬스케어 연구개발(R&D) 거점 구축과 운영 노하우 이전을 추진하고, 소프트웨어 의료기기(SaMD) 인허가 프로세스도 공동으로 검토한다. 의약·의료기기 분야 현지 인증 체계 구축을 지원하는 한편 의료진과 기술인력을 대상으로 한 교육 프로그램도 함께 운영할 예정이다.

신현경 아크릴 부대표(오른쪽)가 작년 정보통신산업진흥원 본부장에게서 디지털 헬스케어 산업발전 유공 포상을 받고 있다. (사진=지디넷코리아 DB)

우즈베키스탄은 중앙아시아 주요 AI 신흥시장으로 주목받고 있다. 우즈베키스탄 정부는 교육, 헬스케어, 금융, 산업 등 다양한 분야에서 100여 개 이상의 AI 프로젝트를 추진 중이며, ‘AI 기술 발전 전략 2030’을 통해 AI 기반 서비스 매출 15억 달러 달성을 목표로 제시했다. 특히, 헬스케어는 정부가 AI 적용 우선 분야로 제시한 영역으로, 의료 AI 기술을 보유한 기업의 성장 기회가 확대되고 있다.

아크릴은 우즈베키스탄에서 이미 의료 IT 관련 레퍼런스를 확보했다. 지난 2023년 200 병상 규모 우즈베키스탄 제4병원의 병원정보시스템(HIS) 구축 사업을 수행했고, 2024년에는 강원대학교병원과 컨소시엄을 구성해 ‘우즈베키스탄 카라칼팍스탄 모자보건 의료 IT 환경 조사 및 개선방안 수립 사업’을 진행했다.

아크릴은 이 같은 현지 트랙 레코드를 기반으로 우즈인포컴과 협력 범위를 확대하고, 우즈베키스탄을 거점으로 중앙아시아 헬스케어 AX 시장 진출에 속도를 낼 방침이다. 이와 더불어 자사 의료정보시스템 ‘나디아(NADIA)’와 AI 인프라 플랫폼 ‘조나단(JONATHAN)’, 헬스케어 특화 AI 기술을 중심으로 글로벌 진출을 확대해 나갈 계획이다.

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누슬란(Ruslan) 우즈인포컴 E-헬스 담당 이사는 “아크릴은 한국의 검증된 AI 인프라 기술력과 헬스케어 분야 실증 경험을 갖춘 신뢰할 수 있는 파트너”라며 “이번 협력을 통해 우즈베키스탄 헬스케어 AI 분야에서 실질적 성과를 창출하고, 중앙아시아 전역으로 확산 가능한 모델을 함께 구축하겠다”고 설명했다.

박외진 아크릴 대표는 “우즈인포컴은 지속가능한 성장을 위한 디지털 헬스 연구개발 파트너로 아크릴을 선택했다”며 “헬스케어와 AI 사업화 과정에서 축적한 전문성과 우즈베키스탄 현지 실적을 바탕으로 우즈인포컴과 함께 현지 헬스케어 AX 인프라 구축을 가속화하겠다”고 밝혔다.