행안부, AI 안전신문고 두뇌로 'LG 엑사원' 낙점

LG AI연구원과 한국전자기술연구원(KETI)이 연 1000만 건 이상 안전 신고를 인공지능(AI)으로 처리하는 행정안전부 'AI 안전신문고'를 연내 시범 서비스한다.

LG AI연구원은 KETI와 함께 엑사원 기반 AI 안전신문고 1단계 연구 개발을 완료했다고 30일 밝혔다. 행안부는 국정과제 '국민 안전 보장을 위한 재난 안전 관리 체계 확립' 핵심 사업인 AI 안전신문고 두뇌로 엑사원을 낙점했다.

AI 안전신문고는 하루 3만 9000건 이상 폭증하는 안전 신고를 AI가 분석해 접수·선별·분류·담당 부서 이관·답변 회신까지 전 과정을 자동화하는 안전 신고 처리 시스템이다. 현재 키워드 기반 자동 분류 체계가 일부 적용돼 있으나 오타·불명확 문구가 포함된 신고는 실무자가 사진·영상을 일일이 확인해야 하는 한계가 있다.

빗물받이 예시 (사진=LG AI연구원)

비전언어모델(VLM) '엑사원 4.5'는 사진·영상을 포함한 신고 내용을 정확하게 선별·분류하는 두뇌 역할을 맡는다. 예를 들어 신고자가 막힌 빗물받이 사진을 올리면 엑사원이 사진을 분석해 신고 내용을 자동 생성하고, 장마철 긴급 신고와 같이 중요도가 높은 경우 조치 부서로 직접 이송한다. 데이터가 축적되면 시기·지역·유형·빈도별 패턴 분석으로 새로운 안전 위험에 선제 대응하는 정책 수립에도 활용할 수 있다.

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LG AI연구원은 외교부·경찰청·경기도교육청 등 다양한 공공 AI 전환(AX) 사업에도 엑사원을 적용하고 있다. 외교부와는 문서 초안 작성·분류·요약을 지원하는 지능형 AI 외교안보 데이터 플랫폼을, 경찰청과는 규정·판례·매뉴얼을 빠르게 찾아주는 AI 수사 지원 서비스를 구축했다. 한국특허정보원과는 특허 전문가 AI 구축 실증 사업도 진행했다.

임우형 LG AI연구원 공동연구원장은 "엑사원을 활용해 국민의 안전과 직결되는 안전 행정 속도와 품질을 개선함으로써 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 강조했다.