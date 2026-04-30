"AI, 데이터 없는 전장서도 작동"...마음AI, 'IMWTS 2026'서 논문 발표

피지컬 AI 전문기업 마음AI(대표이사 유태준)는 자사의 기술 논문이 세계적 권위의 기뢰전 학술대회인 'International Mine Warfare Technology Symposium 2026(IMWTS 2026)'에 채택, 세션 발표를 한다고 30일 밝혔다.

'IMWTS'는 기뢰전(Mine Warfare), 기뢰대응작전(MCM), 수중 감시, 해양 안보 분야의 핵심 기술을 다루는 글로벌 학회다. 올해가 18회로 오는 6월 2일~4일 미국 샌디에고에서 열린다. 올해 주제는 'Enhanced Undersea Awareness: Achieving Tactical Dominance in Mine Warfare'이다. 수중 위협을 조기에 탐지하고 전술적 우위를 확보하기 위한 다양한 논의가 이뤄진다.

이번 마음AI 연구는 김문환 CTO를 중심으로 수행했다. 논문 제목은 'AI-Based Sonar Image Classification for Underwater Mine Detection: A Self-Supervised Learning Approach Under Data-Scarce Conditions'이다.

“데이터 확보 제한 실제 전장환경서도 작동 가능한 AI 제시 의미"

김문환 CTO 논문의 핵심은 단순한 성능 개선이 아니다. 데이터 확보가 제한된 실제 작전 환경에서도 작동 가능한 AI 구조를 제시했다는 점에 있다. 기존의 AI 기반 소나 분석은 대량의 라벨링 데이터에 의존해 왔다. 그러나 실제 해양 작전 환경에서는 기뢰 데이터 자체가 제한적이며, 다양한 환경 변화로 데이터 확보와 학습이 구조적으로 어려운 문제가 존재한다.

김문환 마음AI CTO가 작년 한 행사에서 발표를 하고 있다.(사진=지디넷코리아 DB).

마음AI는 이러한 한계를 극복하기 위해 'Self-Supervised Learning(자기지도학습)'을 적용했다. 이를 통해 별도의 라벨링 없이도 소나 이미지의 특징을 학습하고, 제한된 데이터 환경에서도 기뢰 탐지 정확도를 유지하는 기술적 접근을 제시했다. 회사는 "이는 단순한 알고리즘 개선을 넘어, 데이터가 풍부한 환경이 아닌, 데이터가 부족한 전장에서도 작동하는 AI라는 새로운 기준을 제시한 것"이라면서 "이번 연구는 향후 국방 AI의 경쟁력이 어디에서 결정되는지를 보여준다"고 강조했다.

국방 AI 경쟁 기준 바뀌어...모델 크기보다 데이터 환경서 작동 능력

그동안 AI 경쟁은 모델 규모와 데이터 양 중심으로 진행돼 왔다. 하지만실제 전장에서는 데이터 확보 자체가 제한되며, 예측 불가능한 환경에서의 신뢰성이 더 중요한 요소가 된다. 김 CTO 논문은 국방 AI의 핵심 경쟁력이 ‘모델 크기’가 아니라 ‘데이터 제약 환경에서의 작동 능력’으로 이동하고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.

최근 호르무즈 해협 등 주요 해상 교통로를 둘러싼 긴장이 고조되면서, 수중 기뢰는 단순한 군사 위협을 넘어 에너지 안보와 글로벌 공급망 안정성에 직결되는 핵심 변수로 떠올랐다는게 회사 판단이다. 이러한 상황에서 AI 기반 소나 분석 기술은 기뢰를 조기에 탐지하고, 대응 속도를 크게 단축할 수 있어 주목된다. 회사는 이번 기술이 향후 해군 기뢰대응작전(MCM) 항만 및 해양 인프라 보호 자율 무인 수중 감시 시스템 등 다양한 분야로 확장될 수 있을 것으로 기대했다.

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김문환 CTO “실전에서 작동하는 AI가 진짜 기술”

마음AI 김문환 CTO는 “앞으로 국방 AI는 데이터가 많은 환경에서 잘 작동하는 기술이 아니라, 데이터가 부족한 실제 작전 환경에서도 신뢰성 있게 작동하는 기술이 핵심이 될 것"이라면서

“이번 연구는 이러한 방향성을 기술적으로 검증한 사례이며, 향후 수중 감시, 무인체계, 자율 작전 시스템으로 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 이어 "마음AI는 이번 연구를 계기로 수중 영역을 넘어 지상·해상·공중을 아우르는 피지컬 AI 기반 국방 기술로 확장하겠다"고 말했다.