창립 50주년 맞은 SAS, 차기 50년 전략은 '디지털 트윈·양자'

[그레이프바인(미국)=남혁우 기자] 올해 창립 50주년을 맞이한 SAS가 다음 50년을 이끌어갈 핵심 미래 전략으로 '디지털 트윈과 '양자 인공지능(Quantum AI)을 전면에 내세웠다.

단순히 AI 트렌드를 쫓는 것을 넘어 기업이 현실에서 직면하는 물리적 제약과 끊임 없이 복잡해지는 최적화 난제를 해결해 기업이 비즈니스 우위를 점하도록 지원하며 차별화에 나선다는 전략이다.

28일(현지시간) 브라이언 해리스 최고기술책임자(CTO)는 미국 텍사스주 그레이프바인에서 열린 'SAS 이노베이트 2026'에서 각 분야 총괄 리더와 함께 차세대 혁신 청사진을 구체화했다.

(왼쪽부터) 브라이언 해리스 CTO, 윌리엄 콜린스 시뮬레이션 총괄, 폴 개빈 시뮬레이션 분석 총괄(사진=지디넷코리아)

브라이언 CTO는 "소프트웨어(AI)와 AI가 빠르게 범용화(Commoditization)되는 상황에서 시장의 변화 곡선을 앞서가고 진화하는 것이 절대적으로 중요하다"며 "그것이 바로 우리가 디지털 트윈과 양자 AI라는 두 가지 핵심 영역에 그토록 막대한 투자를 단행하고 있는 근본적 이유"라고 넥스트 비전 배경을 소개했다.

'만약의 사태(What-If)' 위험 없이 검증…"조직 IQ 높인다"

디지털 트윈 세션은 SAS의 시뮬레이션 비전을 이끄는 윌리엄 콜린스 시뮬레이션 총괄과 폴 개빈 시뮬레이션 분석 총괄이 맡아 구체적인 기술 성과를 시연했다.

SAS는 에픽게임즈의 언리얼 엔진과 결합한 초실감형 디지털 트윈을 통해 직관적인 전사적 협업 혁신을 이끌어내고 있다.

브라이언 CTO는 "제조 시설 시뮬레이션을 회의실에서 보여주었을 때 놀라웠던 점은, 모든 사람이 프로세스가 어떻게 작동하는지 직관적으로 이해해 문제 해결에 참여할 수 있었다는 것"이라며 "디지털 트윈은 인지적 부담(cognitive load)을 줄이고 놀라운 아이디어가 자라날 수 있도록 해 조직의 비즈니스 집단 지성(IQ)을 향상시킨다"고 강조했다.

SAS는 디지털 트윈을 활용해 의료 멸균 상태를 체크하는 시스템을 구축했다.(이미지=SAS)

이러한 혁신 사례로 덴마크 최대 의료 멸균 서비스 업체인 '스테릴 센트럴'이 소개됐다. SAS는 수술 도구 세척 공정의 병목 현상을 가상 환경에서 사전 테스트하고 최적화했다.

윌리엄 콜린스 총괄은 "생산 라인에 기계를 늘리거나 원자재를 이동시키는 등의 '만약의 사태(What-if)'를 현실에서 테스트하는 것은 막대한 비용과 시간이 든다"며 "디지털 트윈은 굳이 현실에서 위험을 감수하지 않고도 비즈니스 가치를 확신할 수 있게 해준다"고 설명했다.

그는 디지털 트윈이 만들어낸 완벽한 가상 데이터로 모델을 훈련하는 '합성 비전(Synthetic Vision)' 기술을 집중 조명했다.

그는 "기본적인 개인정보 보호 문제로 고심할 필요가 없으며, 시간이 많이 소요되는 수작업 라벨링(hand-labeling)을 할 필요도 없다. 희귀한 이벤트를 감지하기 위해 부족한 영상으로 훈련하는 대신 트윈 환경에서 모든 것을 해결할 수 있다"고 밝혔다.

해리스 CTO 역시 합성 비전에 대해 "물리적으로나 논리적으로 생성하는 것이 불가능한 모델들을 만들어낼 수 있게 하는 거대한 해방구"라고 극찬했다.

디지털 트윈 넘어 양자 컴퓨팅으로…다음 50년 이끌 혁신

디지털 트윈으로 도출된 수많은 시나리오를 신속하게 최적화하기 위한 궁극적인 해결책으로는 '양자 컴퓨팅'이 제시됐다.

에이미 스타우트 양자 제품전략 총괄은 누구나 쉽게 양자 컴퓨팅을 실험할 수 있는 'SAS 퀀텀랩'을 올 4분기에 출시한다고 밝혔다. 퀀텀랩은 생성형 AI 가상 튜터를 탑재해 학습 장벽을 낮추고 일반 컴퓨팅과 양자 방식을 비교해 실질적 가치를 입증할 수 있는 것이 특징이다.

에이미 스타우트 SAS 양자 제품전략 총괄(사진=지디넷코리아)

스타우트 총괄은 "수백만 번의 양자 시뮬레이션을 기존 CPU로 처리하면 비용과 시간이 급증하지만 SAS의 축적된병렬화, 캐싱, 자동 튜닝 등 AI 기술을 적용한 결과 컴퓨팅 비용을 최대 99% 절감하고 실행 시간을 최대 100배까지 단축했다"고 밝혔다.

브라이언 해리스 CTO는 에이전틱 AI, 디지털 트윈, 양자 컴퓨팅이 유기적으로 연결되는 궁극적인 미래 비전을 역설했다.

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SAS 퀀텀랩(이미지=SAS)

그는 "조직에 구축된 수많은 에이전트 워크플로우는 결국 디지털 트윈과 같은 비즈니스 맥락에서 보고 싶어지게 된다"며 "문제는 디지털 트윈을 통해 최적화를 시도하는 과정에서 컴퓨팅 파워 요구량은 기하급수적으로 커질 것이며 바로 그 지점이 양자 컴퓨팅 연구가 매우 중요해지는 부분"이라고 설명했다.

이어 "우리는 유행(hype)에 편승하지 않으며 고객에게 확실한 성과를 제공한다"며 "최근 AI의 거대한 부상 속에서도 우리는 늘 해왔던 대로 인간의 창의성을 증폭시키고 가장 미래 지향적인 기술에 투자하며 다음 50년을 향해 나아갈 것"이라고 자신감을 내비쳤다.