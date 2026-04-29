SGA솔루션즈, 국제 사이버 훈련 ‘락드쉴즈 2026’ 2년 연속 참여

IT보안 전문기업 SGA솔루션즈(184230,대표 최영철)가 지난 20일부터 24일까지 5일간 열린 북대서양조약기구(NATO) 주재 ‘락드쉴즈 2026(Locked Shields 2026)’에 2년 연속 참가했다고 밝혔다.

'락드쉴즈'는 NATO 산하 사이버방위센터(CCDCOE)가 주관하는 국제 사이버 방어 훈련이다. 39개 회원국 간 사이버 위기 대응 협력 체계 강화를 위한 훈련이다. 2010년부터 매년 개최한다.올해 훈련에는 우리나라 47개 기관에서 약 170명이 참여했고, 헝가리와 연합팀을 구성했다.

SGA솔루션즈는 2025년부터 2년 연속 훈련에 참가, 통합 IT보안 전문기업으로서 글로벌 수준의 사이버 방어 역량을 검증하고, 국제 협력 기반 대응 체계 강화에 기여했다. 훈련에서 SGA솔루션즈는 DFIR(디지털 포렌식 및 사고 대응) 분야에 참여했다. DFIR은 사이버 공격 발생 시 증거를 보존 및 분석해 사건을 재구성하고, 이를 바탕으로 위협요인을 신속히 제거해 피해를 최소화하는 역할을 한다.

SGA솔루션즈팀이 ‘락드쉴드 2026’에 참여했다. 사진 가운데 왼쪽부터 이동언 CERT팀장, 오른쪽 정권성 CTO

SGA솔루션즈는 공격 시나리오에 따라 침해가 발생한 PC에서 수집된 증거를 기반으로 ▲침입경로 ▲유출정보 ▲사건 재구성 등을 분석하는 등 실전과 유사한 대응 훈련을 수행했다.

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'락드쉴즈 2026'에 참가한 SGA솔루션즈 CERT팀 이동언 팀장은 “2년 연속 참여를 통해 실제 공격 시나리오 기반 훈련으로 다양한 사이버 위협 대응 역량을 점검하고 고도화할 수 있었다”며 “실전과 유사한 환경에서 축적한 경험을 향후 보안 서비스 고도화에 적극 반영할 계획”이라고 밝혔다.

SGA솔루션즈 최영철 대표는 “이번 훈련을 통해 국제 공조 기반의 사이버 위기 대응 중요성을 다시 한번 확인했다”며 “앞으로도 국가 사이버 안보 역량 강화와 글로벌 협력에 기여할 수 있도록 통합 IT보안 전문기업으로서 역할을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.