국표원, 표준 R&D 신규과제 예산 30% 이상 ‘사실상표준’에 지원

정부가 올해 표준 연구개발(R&D) 신규과제 예산의 30% 이상을 ‘사실상표준’ 분야에 집중 투자한다.

산업통상부 국가기술표준원은 29일 ‘2026년 사실상 표준화 포럼 착수 보고 및 전략 회의’에서 이같은 내용의 사실상 표준 활동 지원 전략을 발표했다. 이날 회의에서 국표원은 산업 분야 민간 표준전문가들과 국내 기업의 수출 지원에 필요한 사실상 표준 활동 현황과 전략을 논의했다.

국표원은 지난해 11월 마련한 ‘사실상 표준 대응 강화 방안’과 지난 3월 발표한 ‘제6차 국가표준 기본계획’에서 반도체·로봇 등 기술변화 속도가 빠른 첨단산업 분야에서 제품과 부품 등의 사양을 결정하는 사실상표준에 대한 국내 기업 대응 활동을 지원하고 있다.

산업통상자원부 국가기술표준원 전경

국표원은 분야별 국내 대응위원회를 구성해 국내 기업의 AI·반도체·디스플레이·이차전지·미래차·미래선박 등 첨단산업 분야 사실상표준화 기구 참여·활동을 체계적으로 지원하고 있다. 특히 올해에는 표준 R&D 사업인 ‘국가표준기술력향상사업’ 신규과제 예산의 30% 이상을 사실상 표준 분야에 집중 투자해 본격적인 사실상 표준 선점에 나설 계획이다.

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회의에 참석한 표준 전문가들은 분야별 표준화 추진 전략과 활동 현황을 공유하고, 첨단산업 분야 사실상 표준을 선점해 국내 기업이 글로벌 경쟁력을 확보해 나가는 방안을 논의했다.

김대자 국가기술표준원장은 “사실상표준은 기술 변화 속도에 맞춰 시장 요구를 신속하게 반영하는 표준”이라며 “첨단산업 분야를 선도하기 위해 국내 기업이 필요로 하는 사실상표준 개발 지원을 지속해서 확대해 나가겠다”고 밝혔다.