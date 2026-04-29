KT알파 쇼핑, 1일 레포츠 특집 '오레오' 진행

KT알파 쇼핑(대표 박정민)이 본격적으로 야외 활동이 많아지는 5월을 맞아 오는 1일 레포츠 원데이 특집전 ‘오레오(오늘 레포츠 오픈런)’를 진행한다고 29일 밝혔다.

새벽 시간을 제외하고 주간 시간대 레포츠 방송의 편성 비중을 50% 이상 확대한다.

단 하루 진행하는 특집 방송으로 특별한 고객 혜택도 준비했다. 5만원 이상 모바일 결제 시 10% 적립금 및 행사카드 10% 청구할인과 함께 10% 할인 쿠폰을 증정하는 텐텐텐 프로모션도 진행한다. 또한, 방송 프로그램별 경품 및 추가구성, 할인혜택 등도 만나볼 수 있다.

레포츠 특집전인 만큼 까스텔바작, 르까프, 밀레골프 등 인기 레포츠 브랜드를 대거 선보인다. KT알파 쇼핑의 대표 프로그램인 ‘수정샵(#)’과 ‘이진아셀렉션’, 레포츠 특화 방송 ‘다이나믹스타일’을 통해 기능성과 스타일을 갖춘 레포츠 의류를 비롯해, 일상에서도 활용 가능한 골프웨어와 경량 러닝화 등 다양한 상품을 엄선해 선보일 예정이다.

KT알파 쇼핑 1일 단 하루 레포츠 특집전 진행

10시대 방송하는 ‘수정샵(#)’에서는 까스텔바작 SS시즌 ‘여성 크루즈 후드집업자켓’, ‘라운딩팬츠’ 등을 선보인다. 방송 중 구매 고객 대상 추첨을 통해 보스턴백(5명)을 증정하고, 결제금액의 15% 적립금도 지급한다.

12시대 방송하는 세르즈블랑코 ‘남녀 티셔츠 5종’과 ‘여성 경량자켓’ 방송 중 60% 할인 혜택을 적용해 3만원대 초특가로 선보인다. 울시 ‘남녀 시어서커 반팔셔츠 3종’ 역시 3만원대에 만나볼 수 있다. 또한, 06시대 ‘바로인 스니커즈’ 판매방송에서는 샌들을 사은품으로 증정하고, 16시대 ‘르까프 리커버리슈즈’ 방송에서는 인솔을 추가 구성으로 증정해 혜택을 강화했다.

20시대 ‘이진아셀렉션’에서는 MU스포츠 ‘썸머 패커블 자켓’, ‘썸머 쿨팬츠’, ‘자카드 니트 반팔티’를 선보인다. 모바일 구매 시 추첨을 통해 신세계 상품권 5만원(총 20명)을 증정하고, 리뷰 작성 고객 대상 메가커피 쿠폰을 증정한다. 이어 ‘다이나믹스타일’의 밀레골프 팬츠 방송에서도 모바일 구매 후 리뷰를 남기면 이마트 5천원권을 증정한다.

5월 가정의 달을 맞아, 올해 공휴일로 지정된 노동절(1일)부터 어린이날(5일)까지 이어지는 연휴 기간 리빙·렌탈·건강식품 방송 편성도 확대한다. 부모님 선물은 물론 자녀를 위한 상품까지 폭넓게 준비했다.

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5월 1일과 2일, 5일 총 3회에 걸쳐 ‘바디프랜드 안마의자’ 렌탈 방송을 진행한다. 방송을 통해 골드바 추첨 혜택과, 추첨을 통해 1억원 상당의 ‘테슬라 모델Y’도 경품으로 증정할 예정이다. 4일에는 KT알파 쇼핑 단독으로 어린이 키성장 제품인 ‘뉴온 키앤조이’ 방송을 선보이며, 모바일 앱 구매시 9만원 할인 혜택을 제공한다.

2일 코지마 목어깨 마사자기 신제품 ‘컴포넥맥스’ 방송에서는 정상가 대비 50% 할인혜택을 제공한다. 이어 3일과 4일에 선보이는 코지마 ‘데코르 안마의자’와 ‘문체어 마사지소파’는 방송 중 정상가 대비 100만원 할인된 가격에 만나볼 수 있다. KT알파 쇼핑에서만 연간 100억원 판매를 기록한 메가 히트 상품 ‘신미사 족저근막지지 슬리퍼’는 3일과 4일 방송을 통해 3만 9천원에 선보이며, 구매 고객에게는 10% 적립금 혜택을 제공한다.