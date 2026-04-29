컬리, '리빙페스타' 진행…1만여 상품, 최대 87% 할인

리테일 테크 기업 컬리는 내달 6일까지 '리빙컬리페스타'를 진행한다고 29일 밝혔다. ▲생활 ▲주방 ▲침구 ▲가전 카테고리의 1만여 개 상품을 최대 87% 할인 판매한다.

이번 기획전 기간 동안 컬리는 5월 봄 나들이 수요에 맞춘 실용적인 상품 큐레이션을 선보인다. ▲브랜든 여행용 압축 파우치와 ▲락앤락 착착 밀폐용기 ▲트루쿡 다용도 양손 캠핑 몬스터 가위 등 여행과 야외활동에서 활용도 높은 리빙 아이템을 대거 구성했다.

때 이른 더위에 맞춰 침구, 계절가전 특가도 마련했다. ▲더 조선호텔 스노우 냉감 침구 ▲템퍼 오리지날 베개 ▲아망떼 침대패드 등을 추천한다. ▲루메나 탁상용 선풍기 ▲캐리어 제습기 등 계절가전도 만나볼 수 있다.

(사진=컬리)

매일 1개 브랜드씩 차별화된 혜택을 제공하는 '원데이 브랜드' 행사도 연다. ▲프로쉬 ▲락앤락 ▲브랜든 ▲바겐슈타이거 등 컬리 리빙 브랜드가 참여한다. 멤버스 회원에게는 990원 체험 특가 상품을 선착순으로, 오전 11시부터는 1시간 동안 초특가 타임딜 '99특가'도 준비했다.

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쿠폰 혜택도 강화했다. 매일 오전 11시 제공되는 ▲선착순 30% 쿠폰을 포함해 ▲장바구니 12% 쿠폰 ▲생필품 2만원 이상 구매 시 15% 쿠폰을 지급한다. ▲가구 ▲인테리어 ▲가전 카테고리 상품 구매 시 사용할 수 있는 카드사 쿠폰팩도 제공한다.

컬리 관계자는 "이번 리빙컬리페스타는 가정의 달을 맞아 가족과 함께하는 시간과 이른 계절 변화에 초점을 맞췄다"고 말했다.