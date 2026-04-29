"AI 사이버 공격, 사람이 못 막는다"…IBM 해법은 '자율형 보안 체계'

에이전트형 인공지능(AI) 공격이 지속 자동화·고속화되는 가운데, IBM이 차세대 사이버보안 전략을 제시했다.

IBM은 기업이 첨단 AI 모델을 활용한 새로운 유형의 사이버 위협에 대응할 수 있도록 설계된 보안 조치를 발표했다고 29일 밝혔다.

최근 공격자들은 공격 준비부터 실행까지 전 과정에 AI를 적용하며 속도와 효율성을 높이고 있다. 공격 수행에 필요한 시간과 비용, 전문성이 낮아지면서 기업은 상시적인 보안 위협에 노출되는 상황이다.

(사진=IBM)

IBM은 이러한 변화에 대응하기 위해 기존 단일 도구 중심 보안에서 벗어나 전사 환경을 통합적으로 방어하는 새로운 접근이 필요하다고 강조했다. 특히 자동화된 에이전트형 공격에 대응하려면 보안 체계 역시 자율적으로 작동하는 구조로 전환돼야 한다는 설명이다.

IBM 컨설팅은 기업의 대응 수준을 점검할 수 있는 사이버보안 평가 서비스도 함께 공개했다. 이 서비스는 보안 공백과 정책 취약점, AI 환경에서 발생할 수 있는 위험 요소를 식별하고 우선순위 기반 대응 방안을 제시한다. 자동화 수준과 보안 구조의 정합성을 개선해 탐지와 대응 속도를 높이는 데 초점을 맞췄다.

또 IBM은 다중 에이전트 기반 보안 서비스 'IBM 오토노머스 시큐리티'를 선보였다. 이 서비스는 협력형 AI 에이전트를 활용해 취약점 분석과 공격 경로 식별, 정책 적용, 이상 탐지 등을 수행하며 최소한의 인적 개입으로 위협 대응을 지원한다.

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회사는 보안 범위를 신원 관리, 위험 관리, 거버넌스 영역까지 확장하고 IT와 운영기술(OT), 비즈니스 프로세스 전반을 아우르는 통합 보안 체계를 구현한다는 목표다. 고속화된 공격 환경에서 대응 속도를 높이고 보안 회복탄력성을 강화할 방침이다..

마크 휴즈 IBM 컨설팅 사이버보안 서비스 대표는 "첨단 AI 모델은 빠르게 움직이고 전사적인 영향력을 가지며 점점 더 자율적으로 진화하는 새로운 유형의 기업 위협을 만들어내고 있다"며 "이에 대응하기 위해선 개별 도구가 아닌 시스템 차원 방어가 필요하다"고 강조했다. 이어 "AI 기반 공격에는 AI 기반 방어가 요구되는데 이것이 바로 우리가 제시하는 접근 방식"이라고 덧붙였다.