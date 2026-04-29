초이락, 어린이날 선물용 헬로카봇·호빵맨 완구 2종 출시

헬로카봇 ‘밴더 삼총사’, 호빵맨 ‘놀이세트’

유통입력 :2026/04/29 13:57

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

초이락컨텐츠컴퍼니(대표 최종일, 이하 초이락)가 5월5일 어린이날을 맞아 어린이들의 시선을 사로잡을 수 있는 완구 2종을 선보인다고 29일 밝혔다. 

초이락의 인기 IP인 ‘헬로카봇’와 글로벌 IP인 ‘호빵맨’ 새 완구는 선물 고르기에 어려움을 겪는 이들의 고민을 말끔히 해결해준다. 헬로카봇의 새 완구 3종은 애니메이션 ‘헬로카봇 시즌17 : 용사2’를 통해 등장했으며, 어린이들이 좋아하는 슬랩밴드를 핵심 아이템으로 활용하는 일명 ‘밴더 삼총사’다. 드론을 모델로 한 ‘에어밴더’, 헬리콥터를 기반으로 한 ‘헬리밴더’, 제트기 모드의 ‘제트밴더’가 멤버들이며, 브레이브 킹덤에서 넘어온 용사들로 하늘을 지배한다.

밴더 삼총사 완구는 비행체 모드일 때 재미 요소가 훨씬 강해진다. 슬랩밴드가 날개(제트밴더), 프로펠러(헬리밴더), 엔진 덮개(에어밴더)로 쓰이는데, 접거나 감거나 펼 수 있기 때문에 더 다양한 비행체로 변신이 가능해진다.

카봇, 호빵맨

로봇 모드에서는 멋진 모습이 돋보인다. 로봇 모드의 핼리밴더는 왼쪽 팔에 긴 스노보드를 들고 있는 것처럼 보이며, 로봇 모드의 제트밴더 얼굴은 조종사 고글을 쓰고 있다.

호빵맨은 12년 만의 국내 개봉작인 ‘극장판 호빵맨: 세균맨과 그림책의 루룬’ 개봉(5월 23일 전국 CGV)과 함께 어린이날 시즌 새 완구 출시까지, 어린이팬 만나기에 나선다. 본격 출시되는 수십 종의 호빵맨 완구 중에서 ‘호빵맨 셰프 주방놀이’, ‘호빵맨 런치 박스 세트’, ‘호빵맨 카트놀이’ 3종은 3~4세 어린이들이 시간 가는 줄 모르고 신나게 놀 수 있는 재미난 제품이다.

호빵맨 셰프 주방놀이의 경우 셰프 모자를 쓴 귀여운 호빵맨 머리 안에 주방용품이 모두 들어있다. 하얀 셰프 모자가 주방도구를 넣고 꺼낼 수 있는 통로가 된다.

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5월에는 호빵맨 케이크도 맛볼 수 있다. 메가MGC커피는 호빵맨과 협업한 홀케이크를 2일 한정 출시한다. 케이크 내부는 달콤한 헤이즐넛 초코 크림과 바삭한 초코볼을 넣어 호빵맨의 상징인 팥 앙금을 감각적으로 표현한 것이 특징이다.

초이락 측은 “어린이날 헬로카봇과 호빵맨 신제품들 외에도 더 다양한 선택지가 있다. 히어로물 ‘피닉스맨’의 새 완구 ‘스프린터’는 레드 드림카인 스포츠 쿠페를 모델로 하며, 로봇 모드로 변할 때 파츠 별로 분해돼 피닉스맨의 몸에 장착되는 방식의 멋진 기어”라며 “이번 신제품들은 슬랩밴드를 장착해 하늘을 지배하는 용사 카봇 삼총사의 깜짝 변신과 주변의 사물을 이용해 매번 한계를 뛰어넘는 피닉스맨의 매력을 확인하게 해준다”고 밝혔다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
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