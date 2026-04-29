에이블리 남성 앱 4910, 누적 앱 다운로드 수 500만 넘어

스타일 커머스 에이블리(대표 강석훈)가 운영하는 남성 패션 플랫폼 4910(사구일공)이 앱 출시 2년 만에 누적 앱 다운로드 수 500만 건을 돌파했다고 29일 밝혔다.

4910은 2024년 3월 에이블리가 론칭한 남성 쇼핑 플랫폼이다. 이달 누적 다운로드 수는 550만 건을 넘어섰으며, 누적 회원 수는 전년 동기 대비 2배가량(92%) 증가했다.

연령별 성장세도 눈에 띈다. 20대 회원 비중은 37%로 전체 중 가장 높았으며 해당 연령대의 누적 회원 수는 전년 대비 70% 늘었다. 10대와 30대 비중은 각각 20%로, 10대 누적 회원 수는 91%, 30대는 92% 확대되며 가파른 성장세를 보였다. 10대부터 30대까지 폭넓은 남성 유저층을 확보하며 남성 패션 플랫폼 TOP2 입지를 공고히 했다.

에이블리 남성 앱 4910, 론칭 2년 만에 누적 앱 다운로드 수 500만 돌파…회원 수 2배 증가

유저 유입은 구매로 이어지며 입점사별 성과도 두드러졌다. 지난달 유니섹스 캐주얼 브랜드 ‘굿라이프웍스’ 거래액은 전년 동기 대비 28.5배 이상(2,769%) 큰 폭으로 증가했으며, 스트릿 브랜드 ‘플루크’ 거래액은 27배 이상(2,611%) 상승했다. 컨템포러리 캐주얼 브랜드 ‘그레이블러밧’과 인기 SPA 브랜드 ‘지오다노’ 거래액은 각각 5배 이상(437%), 4배 이상(306%) 성장했다. 이외 ‘엔피스튜디오’(266%), ‘그루브스텝’(161%), ‘언더오프’(124%) 등도 거래액이 늘었다.

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이번 성과의 배경은 번거로운 쇼핑 과정을 간결하게 재설계한 ‘AI 기반 탐색 과정 효율화’에 있다. 4910은 서비스 초기부터 에이블리의 기술력을 이식해 AI 추천을 핵심 구조로 구축했다. 검색 및 랭킹 중심의 남성 쇼핑 선호도를 반영하는 동시에, 접속 첫 화면에서 취향 기반 상품을 배치해 쇼핑 편의성을 높였다. 탐색 피로도는 낮추고 효율은 극대화함으로써 패션 고관여층부터 입문자까지 충성도 확보에 성공한 것으로 분석된다.

4910 관계자는 “탄탄한 유저층을 통해 축적된 양질의 빅데이터가 서비스 고도화로 이어지는 선순환 체계를 기반으로 신규 고객 유입은 더욱 가속화될 것으로 기대된다”라며, “앞으로도 유저에게 최적화된 쇼핑 경험을 제공해 남성 패션 플랫폼 시장에서 경쟁력을 더욱 높여 나갈 것”이라고 말했다.