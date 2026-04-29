밸브, 신형 스팀 컨트롤러 5월4일 출시…"메모리 부족 사태 피했다"

밸브가 차세대 하드웨어 라인업의 출시 일정을 조정했다. 신형 스팀 컨트롤러는 다음달 4일 시장에 나오지만, 기대를 모았던 스팀 머신의 출시는 메모리 부족 사태로 인해 뒤로 밀렸다.

28일(현지시간) 인사이더게이밍에 따르면 밸브의 하드웨어 엔지니어 스티브 카디날리는 최근 폴리곤과의 인터뷰에서 스팀 컨트롤러 조기 출시 이유를 밝혔다.

카디날리는 컨트롤러의 경우 내부에 메모리가 탑재되지 않아 글로벌 메모리 공급 부족 현상의 영향을 받지 않는다고 설명했다. 덕분에 복잡한 공정 없이 소비자들에게 제품을 선보일 준비를 마쳤으며, 현재 출시 초기 수요에 대응하기 위한 물량 확보에 주력하고 있다고 덧붙였다.

관련기사

스팀 컨트롤러. 사진=밸브

반면 다량의 메모리가 필요한 스팀 머신과 VR 헤드셋인 스팀 프레임은 비상이 걸렸다. 밸브는 현재 메모리 수급난으로 인해 해당 기기의 배송 일정과 가격 정책을 전면 재검토 중이다. 밸브 측은 "2026년 내 출시를 희망한다"고 밝혔으나, 최종 계획이 확정되는 대로 발표할 것이라고 전했다.

메모리 부족으로 인한 차질은 밸브만의 문제가 아니다. 마이크로소프트(Xbox) 역시 차세대 프로젝트인 '프로젝트 헬릭스'의 가격과 출시일이 메모리 부족 현상에 영향을 받을 것이라고 밝힌 바 있다.