‘풀무원요거트 그릭’ 5억개 넘게 팔렸다

발효유 전문 기업 풀무원다논(대표 홍영선)은 ‘풀무원요거트 그릭’이 누적 판매량 5억 개를 돌파(2026년 3월 기준)했다고 29일 밝혔다.

이번 성과는 지난해 6월 누적 판매 4억 개 달성 이후 불과 9개월 만에 이뤄낸 것으로, ‘풀무원요거트 그릭’의 시장 내 브랜드 파워와 성장세를 다시 한번 입증했다. 실제로 올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 약 25% 성장하며, 시장 내 견고한 리더십을 이어가고 있다.

성장의 핵심 동력은 변화하는 소비자 라이프스타일에 맞춘 끊임없는 제품력 강화다. 건강 관리의 즐거움을 찾는 ‘헬시플레저’와 ‘저당’ 식품을 선호하는 소비 트렌드가 자리 잡음에 따라, 지난해부터 대대적인 라인업 고도화를 진행했다. 지난해 5월 당 함량을 낮춘 ‘설탕무첨가 플레인’을 선보인 데 이어, 12월에는 전 제품을 락토프리(유당 0%)로 전환해 유제품 섭취 부담을 낮추고, 당 함량을 55% 추가 저감(기존 설탕무첨가 플레인 100g 기준 대비) 했다. 단백질 함량과 저지방 설계는 기존의 강점을 유지했다. 이러한 단계적 제품력 강화는 변화하는 소비자 니즈를 정확히 짚어내며 시장 반응으로 이어졌다.

풀무원 그릭 요거트

특히, 지난 1월 약 45만 명의 소비자가 참여한 한국소비자포럼 주관 ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’에서는 올해 처음 신설된 그릭요거트 부문 1위를 수상하며, 고객 기대치와 브랜드 만족도 모두 최고점을 받았다.

‘풀무원요거트 그릭’은 ‘설탕무첨가 플레인’, ‘플레인’, ‘블루베리’ 등 기본 라인업에 프리미엄 라인업 ‘그릭 시그니처’, 디저트 라인업 ‘그릭 콩포트’까지 다채로운 구성을 갖춰 식사 대용부터 간식까지 일상 속에서 다양하게 즐길 수 있다.

다양한 라인업은 활용성에서도 주목받고 있다. 최근에는 SNS에서 화제가 된 ‘요거트 치즈케이크’의 필수 재료로 활용되며 그릭요거트를 다양한 레시피로 재해석하는 모디슈머 트렌드의 대표 사례로 주목받기도 했다.

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’풀무원요거트 그릭‘은 2014년 11월 론칭한 이후 차별화된 제품력으로 꾸준한 사랑을 받고 있다. 우유 대비 약 2.1배 높은 단백질과 그리스 크레타 섬 유래 정통 그릭 유산균이 핵심 강점이다. 이를 위해 원료부터 엄격하게 선별했다. 유산균 전문 기업 ‘노보네시스(구 크리스찬한센)’에서 공급받는 그리스 크레타섬 유래 정통 그릭 유산균 ‘Yoflex Sogreek F1’을 사용해 그릭요거트 본연의 맛을 구현했으며, 풀무원다논이 엄선한 프로바이오틱스만을 제품에 담았다. 특히 대표 제품인 ‘설탕무첨가 플레인 400g’ 한 컵에는 소비기한 종료 시까지 유지되는 보장균수(프로바이오틱스)를 2,000억 CFU 함유해 발효유 전문 기업으로서 기술적 신뢰도를 높였다.

풀무원요거트 그릭 곽정원 BM은 “’풀무원요거트 그릭’은 제품에 대한 끊임없는 연구 개발과 함께 변화하는 소비자 니즈를 적극 반영하며 꾸준히 성장해왔다”며, “앞으로도 대표 그릭 요거트 브랜드로서 리더십을 공고히 할 수 있는 활동들을 지속 전개해 나갈 예정”이라고 말했다.