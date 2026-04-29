롯데홈쇼핑, 창립 25주년 ‘이리오십쇼’ 진행...최대 25만원 적립금 오픈런

롯데홈쇼핑(대표 김재겸)은 내달 1일부터 10일간 창립 25주년 기념 행사 ‘이(2)리오(5)십쇼’를 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 창립 25주년을 맞아 고객 성원에 보답하기 위해 체감도 높은 혜택 중심으로 기획됐다. 특히 매일 오전 9시 진행되는 ‘적립금 오픈런’을 중심으로 고객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 쇼핑 이벤트를 다양하게 선보인다.

대표 이벤트인 ‘이오 오픈런’은 매일 오전 9시 선착순 3만 명에게 랜덤 적립금을 지급하는 방식으로 운영된다. 지난달 ‘롯쇼페’ 당시 60만 명이 참여했던 흥행 성과를 바탕으로 이번 행사에서는 규모를 대폭 확대했다. 1인당 최대 지급액을 기존 5만 원에서 25만 원으로 상향했으며, 단순히 정해진 할인쿠폰을 받는 구조에서 벗어나 ‘내가 받을 적립금이 얼마일지’ 직접 확인하며 느끼는 기대감 등 쇼핑 과정 자체의 즐거움을 극대화했다. 이와 함께 행사 기간 동안 25만 원 이상 구매 고객에게 생필품을 사은품으로 제공하는 등 일상 소비와 연계된 실용적 혜택도 강화했다.

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TV 방송에서는 ‘엘쇼’, ‘영스타일’, ‘진짜패션 룩앳미’ 등 대표 프로그램을 중심으로 근로자의 날, 어린이날, 주말 등 주요 연휴 기간에 최대 25% 할인 혜택을 제공한다. ‘조르쥬레쉬’, ‘폴앤조’, ‘바이브리짓’ 등 단독 패션 브랜드의 신상품을 합리적인 구성으로 선보이고, 건강식품과 뷰티 상품을 집중 판매하는 ‘헬스&뷰티 위크’ 특집도 운영한다. 또한 ‘최유라쇼’, ‘요즘쇼핑 유리네’ 등 식품, 리빙 프로그램을 통해 가정의 달 특집 방송을 운영한다. ‘최유라쇼’에서는 ‘설아래 소백산 홍도라지정과’, ‘꼼드프로방스 유기농잼’, ‘발뮤다 그린팬’ 등 단독 상품을, ‘요즘쇼핑 유리네’에서는 ‘노블레사 델 수르 올리브오일’ 등 프리미엄 식품을 선보인다.

김준상 롯데홈쇼핑 마케팅부문장은 “지난 25년 동안 롯데홈쇼핑을 믿고 찾아주신 고객들에 대한 감사의 마음을 담아 이번 행사를 준비했다”며, “단순 할인 혜택을 넘어 ‘적립금 오픈런’처럼 고객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 차별화된 쇼핑 경험을 지속적으로 제공해 나갈 계획”이라고 말했다.