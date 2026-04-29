레노버, 피닉스 테크놀로지스 펌웨어 사업 인수

글로벌 PC 제조사 레노버가 미국 피닉스 테크놀로지스의 PC·서버용 펌웨어 사업 부문 인수를 마쳤다고 밝혔다.

피닉스 테크놀로지스는 인텔, AMD, Arm 기반 프로세서와 함께 작동하는 PC와 서버용 펌웨어(BIOS)를 개발해 주요 PC 제조사에 공급하고 있다.

특히 레노버는 전신인 IBM 시절부터 노트북 대표 제품인 씽크패드에 피닉스 펌웨어를 탑재해 왔다.

1993년부터 지금까지 출시된 씽크패드 라인업. (사진=지디넷코리아)

레노버는 27일 "펌웨어를 개발하는 피닉스 테크놀로지스의 아일랜드 더블린 소재 사업장과 지적재산권(IP)을 인수했고 이를 통해 펌웨어와 핵심 소프트웨어 개발 역량을 레노버에 흡수해 PC와 AI 기기로 확대할 것"이라고 밝혔다.

루카 로시 레노버 인텔리전트 디바이스 그룹(IDG) 사장은 "펌웨어 개발을 직접 진행하면서 핵심 엔지니어링 역량 강화와 컴퓨터 경험의 핵심을 보다 더 잘 제어할 수 있게 됐다"고 설명했다.

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피닉스 테크놀로지스는 "레노버는 씽크패드 제품군의 핵심 펌웨어를 보다 밀접하게 제어헤 이점을 얻게 될 것"이라고 설명했다.

레노버는 이번 인수에 대해 제시한 조건은 공개하지 않았다. 피닉스 테크놀로지스는 "레노버 이외 PC·서버 제조사 등 기존 고객사와의 관계는 변하지 않을 것이며 지원을 계속할 것"이라고 설명했다.