李대통령, 하정우 AI미래기획수석 사표 재가

이재명 대통령이 28일 하정우 청와대 AI미래기획수석과 전은수 대변인, 김성범 해양수산부 차관의 사표를 재가했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 공지를 통해 이 대통령이 이들의 면직안을 재가했다고 밝혔다.

하 수석은 부산 북갑, 전 대변인은 충남 아산을, 김 차관은 제주 서귀포 지역구에 각각 출마할 전망이다.

하정우 수석과 전은수 대변인, 사진_뉴스1

하 수석과 전 대변인은 지방선거와 함께 치러지는 보궐선거 출마를 위해 전날 사의를 표명했다. 김 차관은 이날 이임했다.

하 수석은 전재수 의원이 당 부산시장 후보자로 선출되면서 공석이 될 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 나선다. 전 대변인은 강훈식 대통령 비서실장의 지역구였던 충남 아산을 보궐선거에 나선다. 김 차관은 위성곤 의원이 제주도지사 출마를 위해 29일 사퇴할 예정인 가운데 이에 맞춰 보궐선거 출사표를 던질 것으로 보인다.

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이 대통령은 하 수석의 사직서 제출에 “어디에서 어떤 일을 하든지 국가와 국민을 위해 역할을 하기 바란다”며 수락했다.

한편 더불어민주당은 오는 29일에 하 수석과 전 대변인 등의 인재영입식을 진행할 예정이다.