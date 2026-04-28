[인사] 국토교통부

인사입력 :2026/04/28 17:01

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇과장급 전보 ▲생활교통복지과장 김종성 ▲광역급행철도기획과장 박우성

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
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