야놀자, '국제AI대전'서 여행 산업 특화 기술 선봬

야놀자는 아시아 '국제인공지능대전 2026'에 참가해 여행 산업 특화 AI 기술을 선보인다고 28일 밝혔다.

야놀자는 내달 6일부터 8일까지 3일간 서울 코엑스에서 열리는 이번 전시에 '여행을 위한 AI'를 주제로 그룹 전반의 AI 기술과 솔루션을 집약한 체험형 부스를 운영한다.

부스에서는 여행 산업을 혁신 중인 다양한 AI 기술을 체험해 볼 수 있다. 산하정보기술의 윙스 스마트 키오스크를 통한 비대면 체크인을 시작으로, 인터넷 기반 음성 프로토콜(VoIP)과 AI를 결합해 언어 장벽 및 시차 없는 실시간 소통을 지원하는 AI 에이전트 '텔라(Tella by Yanolja NEXT)', 숙소 이미지 한 장으로 시간, 계절 변화를 타임랩스 형태로 구현해 여행지의 간접 체험을 돕는 생성형 이미지 솔루션 '비커 AI(Vicker AI)' 등을 만나 볼 수 있다.

국제인공지능대전(AI EXPO KOREA) 2026 내 야놀자 부스. (사진=야놀자)

야놀자 컨슈머 플랫폼 부문의 놀유니버스는 AI 기반의 여행 서비스 기술을 소개한다. AI 기반 대화형 탐색 서비스 'AI 노리'와 여행 코스 추천부터 동선 최적화까지 지원하는 'AI 여행 일정' 서비스를 통해 여행자의 편의와 경험을 극대화하는 기술을 직접 체험해볼 수 있다.

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또 행사 첫째날인 내달 6일 오전에는 김영진 야놀자 컨슈머 플랫폼 부문 최고기술책임자(CTO)가 'AI 기반 글로벌 여행 혁신: 전 여정(B2B2C)을 관통하는 초개인화 경험과 확장'을 주제로 강연을 진행한다. 이 자리에서 김 CTO는 AI로 글로벌 여행 사업자와 세일즈 채널을 연결하며, 초개인화된 여행 경험과 공유를 실현하는 글로벌 여행의 미래에 대해 소개할 예정이다.

야놀자 관계자는 "이번 전시는 여행 산업에 최적화된 AI 기술을 직접 선보이는 자리"라며 "앞으로도 AI와 데이터 활용 기술을 통해 글로벌 여행 산업 전반의 기술 리더십을 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.