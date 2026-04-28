HD현대일렉트릭, 1분기 영업익 18.4% ↑...전력기기 훈풍

HD현대일렉트릭이 28일 올해 1분기 매출 1조 365억원, 영업이익 2583억원을 기록했다고 28일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출은 2.1%, 영업이익은 18.4% 증가했다. 영업이익률은 24.9%를 기록했다.

제품별로는 전력기기 부문 성장세가 두드러졌다. 북미 전력변압기 실적 확대에 힘입어 전력기기 매출은 전년 동기 대비 21.6% 증가했다. 회전기기 매출 역시 선박용 제품 호조에 따라 10.8% 늘었다.

다만 배전기기 매출은 전년 동기 배전변압기 대형 물량 매출에 따른 기저 효과와 중동 지역 지정학적 리스크로 인한 저압차단기 납품 이연 등의 영향으로 전년 대비 24.2% 감소했다.

HD현대일렉트릭 울산 사업장 전경 (사진=HD현대)

시장별로는 북미 시장 매출이 전년 동기 대비 26.6% 증가하며 전체 실적 성장을 이끌었다. 유럽 시장의 경우 높은 기저 효과로 전분기 대비 매출은 감소했으나 전년 동기 대비로는 17% 증가했다.

1분기 수주는 17억 9700만 달러로 전년 동기 대비 34.6% 증가하며, 연간 수주 목표 42억 2200만 달러의 42.6%를 채웠다. 수주 잔고는 78억 8800만 달러를 기록해 지난해 말 대비 17.2% 증가했다.

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HD현대일렉트릭 관계자는 “수익성 중심의 선별 수주 기조를 이어가는 가운데서도 AI 데이터센터 확산과 노후 전력망 교체 수요 등에 힘입어 지속적으로 수주가 증가하고 있다”며 “현재 진행 중인 울산 공장과 북미 생산법인 증설을 차질 없이 마무리해 견조한 성장세를 이어가겠다”고 말했다.

HD현대일렉트릭은 이날 별도 공시를 통해 보통주 1주당 1300원의 현금 분기 배당을 실시한다고 밝혔다. 배당금 총액은 468억원 규모로 배당 기준일은 오는 5월13일, 지급 예정일은 5월27일이다.