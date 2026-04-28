라인게임즈, ‘2026 플레이엑스포’ 참가…PC 신작 4종 데모 시연

라인게임즈는 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 융복합 게임쇼 ‘2026 플레이엑스포’에 참가한다고 28일 밝혔다.

라인게임즈는 오는 5월 21일부터 24일까지 진행되는 이번 행사에서 자체 개발작 ‘엠버 앤 블레이드’와 ‘QUIET’, 퍼블리싱 예정작 ‘컴 투 마이 파티’와 ‘CODE EXIT’ 등 PC 신작 4종의 데모 버전 시연 기회를 마련한다.

전용 부스에는 레노버의 게이밍 브랜드 ‘레노버 리전’과 협업해 고사양 게이밍 노트북과 주변기기를 배치하여 이용자들이 최적의 환경에서 게임을 체험할 수 있도록 돕는다.

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시연에 참여한 이용자에게는 각 타이틀별 굿즈를 비롯해 뷰티 브랜드 프리티스킨과 아임도넛 제품 등 다양한 기념품을 선착순으로 제공할 예정이다.

라인게임즈 관계자는 “이번 행사를 통해 이용자의 생생한 목소리를 직접 듣고 신작들의 완성도를 한 단계 더 끌어올릴 계획”이라며 “여러 장르의 PC 타이틀을 준비한 만큼 현장을 찾은 관람객들이 자신의 취향에 맞는 게임을 발견하고 즐겁게 체험해 보시길 기대한다”고 밝혔다.