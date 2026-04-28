라인게임즈, ‘2026 플레이엑스포’ 참가…PC 신작 4종 데모 시연

레노버 리전 협업 부스 운영…프리티스킨·아임도넛 등 기념품 증정

게임입력 :2026/04/28 11:45

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

라인게임즈는 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 융복합 게임쇼 ‘2026 플레이엑스포’에 참가한다고 28일 밝혔다.

라인게임즈는 오는 5월 21일부터 24일까지 진행되는 이번 행사에서 자체 개발작 ‘엠버 앤 블레이드’와 ‘QUIET’, 퍼블리싱 예정작 ‘컴 투 마이 파티’와 ‘CODE EXIT’ 등 PC 신작 4종의 데모 버전 시연 기회를 마련한다.

전용 부스에는 레노버의 게이밍 브랜드 ‘레노버 리전’과 협업해 고사양 게이밍 노트북과 주변기기를 배치하여 이용자들이 최적의 환경에서 게임을 체험할 수 있도록 돕는다. 

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시연에 참여한 이용자에게는 각 타이틀별 굿즈를 비롯해 뷰티 브랜드 프리티스킨과 아임도넛 제품 등 다양한 기념품을 선착순으로 제공할 예정이다.

라인게임즈 관계자는 “이번 행사를 통해 이용자의 생생한 목소리를 직접 듣고 신작들의 완성도를 한 단계 더 끌어올릴 계획”이라며 “여러 장르의 PC 타이틀을 준비한 만큼 현장을 찾은 관람객들이 자신의 취향에 맞는 게임을 발견하고 즐겁게 체험해 보시길 기대한다”고 밝혔다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
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