파리바게뜨, 우베 빵·음료 2종 출시

파리바게뜨가 ‘밥 먹고 파바 고?’ 캠페인의 신제품으로 ‘우베 생크림빵’과 ‘우베 라떼’를 출시한다고 28일 밝혔다.

이번 신제품은 최근 국내외 식음료 시장에서 주목받고 있는 식재료 ‘우베’를 활용한 것이 특징이다. 우베는 필리핀 등 동남아시아에서 즐겨 먹는 보라색 참마류로, 고구마와 유사한 고소한 풍미와 은은한 단맛을 지니고 있다.

‘우베 생크림빵’은 부드러운 빵 속에 보랏빛 우베 생크림과 커스터드 크림을 겹겹이 채운 제품으로 냉장 베이커리로 출시된다. 직영에 먼저 출시되는 ‘우베 라떼’는 우베 특유의 담백한 풍미와 달콤한 향이 어우러진 음료로, 크리미한 질감에 부담 없는 단맛이 특징이다.

파리바게뜨, 보랏빛 우베 빵·음료 2종 출시. (제공=파리바게뜨)

우베 생크림빵은 29일 출시된다. 우베 라떼는 이날 직영점에 선출시 후 다음 달부터 점진적으로 취급 매장을 확대할 예정이다.

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이번 신제품은 ‘밥 먹고 파바 고?’ 캠페인의 일환으로 출시됐다. 식후 카페를 찾아 디저트를 즐기는 소비자들의 라이프스타일을 반영했다.

파리바게뜨 관계자는 “글로벌 식음료 트렌드로 떠오른 우베를 활용해 식후에 가볍게 즐길 수 있는 신제품을 선보이게 됐다. 앞으로도 ‘밥 먹고 파바 고?’ 캠페인을 통해 다양한 트렌드 제품을 선보이며 식후 디저트 문화를 제안해 나갈 것”이라고 말했다.