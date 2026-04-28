CGV, 5월 5일 프로농구 ‘챔피언결정전 1차전 뷰잉파티’ 진행

CGV는 KBL, CJ ENM tvN SPORTS와 함께 ‘KBL x tvN SPORTS 챔피언결정전 1차전 뷰잉파티’를 진행한다고 28일 밝혔다. 다음달 5일 펼쳐지는 챔피언결정전 1차전 경기를 CGV용산아이파크몰 2관에서 생중계하며, 배우 권율, 코미디언 조진세, 아나운서 오효주가 함께하는 특별한 뷰잉파티를 만나볼 수 있다.

행사는 경기 시작 전인 오후 1시부터 프리뷰쇼로 시작해 주요 관전 포인트를 짚어본 뒤 관객들과 함께 경기를 관람하는 순서로 진행된다. 현장에서는 농구 팬들과 출연진이 함께 응원하며 챔피언결정전의 긴장감 넘치는 순간을 즐길 수 있다.

CGV - KBL 챔피언결정전 1차전 뷰잉파티

CGV는 이번 뷰잉파티 행사에 참여하는 관람객을 위해 웰컴 기프트로 팝콘과 콜라를 비롯해 KBL 프렌즈 바스바라 인형 키링, 짝짝이 클래퍼 등 풍성한 선물을 준비했다. 이 밖에도 럭키드로우, 로비 포토존 등 다채로운 현장 이벤트도 마련해 즐거움을 더할 예정이다.

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‘KBL x tvN SPORTS 챔피언결정전 1차전 뷰잉파티’는 오는 30일 예매 오픈 예정이며, 뷰잉파티 현장은 tvN SPORTS를 통해 이원 생중계된다. 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 이벤트페이지에서 확인할 수 있다.

CJ CGV 장지연 콘텐츠운영팀장은 “한 경기 한 경기가 승부를 가르는 챔피언결정전의 매력은 큰 화면과 생생한 사운드, 그리고 관객들의 응원이 어우러질 때 더욱 극대화된다”며 “이번 뷰잉파티를 통해 극장에서 농구 팬들이 함께 호흡하며 현장의 열기를 그대로 느끼는 특별한 경험을 하길 바란다”고 말했다.