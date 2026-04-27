"안전한 토큰증권 서비스"...금보원-하나증권 MOU

금융보안원(원장 박상원)은 하나증권(대표 강성묵)과 안전한 토큰증권 플랫폼 조성을 위해 27일 업무협약(MOU)을 체결했다.

토큰증권(Security Token Offering)은 분산원장 기술(Distributed Ledger Technology)을 활용해 자본시장법상 증권을 디지털화(Digitalization)한 증권을 말한다. 이번 협약을 통해 양 기관은 토큰증권 관련 ▲보안성 향상을 위한 기술적 검토 및 자문 지원 ▲위협 대응 및 정책 연구 ▲보안 역량 강화를 위한 지원 방안 모색 등 디지털자산 기반 금융혁신이 가속화될 수 있게 협력을 강화한다.

금융보안원은 하나증권을 대상으로 토큰증권 플랫폼 전반에 대한 보안성 점검 및 스마트 컨트랙트 보안 검증을 수행, 안전한 토큰증권 서비스 환경 조성을 지원한다. 스마트 컨트랙트(Smart Contract)는 블록체인 기반으로 계약 거래 내용을 코드로 기록해 계약 조건 등이 충족되었을 때 계약을 자동으로 이행해주는 프로그램이다.

박상원 금융보안원장(왼쪽)과 강성묵 하나증권 대표가 27일업무협약을 맺고 있다.

하나증권은 금융보안원의 보안성 점검이 원활이 이뤄질 수 있게 토큰증권 인프라 제공 등 실증적 협력을 할 예정이다. 이번 업무협약은 토큰증권 플랫폼이 단순히 테스트 단계를 넘어,실제 서비스 운영을 위한 보안체계 점검과 안전성 확보가 본격적으로 요구되는 단계에 진입했음을 보여주는 사례라고 금보원은 설명했다.

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아울러 금융권에서는 내년 2월 시행할 토큰증권 제도화에 발맞춰 토큰증권의 기능적 구현을 넘어 보안성을 고려한 설계 및 구현에 대한 관심이 증가되고 있는 상황이다. 특히, 토큰증권의 경우 분산원장이 금융 서비스의 기반 인프라로 처음 도입되는 사례로 분산원장 특성에 기반한 보안위협에 대비하는 것이 중요하다. 이에, 안전한 분산원장의 설계 및 노드 운영, 스마트컨트랙트 보안, 지갑 및 개인키 관리 등 기존 전통 금융인프라와는 차별화된 요소에 대한 집중적인 관리가 필요한 상황이다.

금융보안원 박상원 원장은 “자본시장의 새로운 동력으로 성장하고 있는 토큰증권의 안전한 생태계 조성을 위해서는 신뢰 확보가 필요한 시점”이라고 강조하면서 “이번 업무협약은 국내 금융권 디지털자산 관련 보안성 점검 등을 통한 안전한 디지털자산 활용 지원의 시작이라는 점에서 의의가 크다”고 밝혔다.