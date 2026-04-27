[인사]우주항공청

인사입력 :2026/04/27 15:24

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇과장급

▲우주수송임무설계프로그램장 강호원

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
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우주항공청

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