11번가, '그랜드십일절' 앞서 예약구매 상품 2배 늘려

11번가가 올해 상반기 쇼핑축제 ‘그랜드십일절’을 5월 6일부터 16일까지 11일간 실시한다. 이에 앞서 ‘예약구매’ 상품을 2배 확대하는 등 이달 27일부터 다음달 5일까지 얼리버드 쇼핑 혜택을 제공하며 행사 분위기 예열에 나선다.
그랜드십일절은 11번가를 대표하는 대규모 행사다. 지난해부터 5월과 11월 연 2회로 선보이며 상·하반기 고객들의 쇼핑 수요를 아우르는 행사로 자리잡았다. 지난해 5월 그랜드십일절은 11일간 총 2200만 명의 고객을 불러모으고 라이브방송 누적 시청수 1900만 회를 기록했다.
이번 그랜드십일절에는 사전예약을 통해 더욱 합리적으로 구매할 수 있는 ‘예약구매’ 상품을 지난해 대비 2배 확대한다. 11번가는 사전 행사 기간, 삼성전자·LG전자·드리미·필립스·드롱기·브라운 등 카테고리 대표 브랜드와 손잡고 인기 상품 170여 개를 온라인 최저가 수준에 한정 수량으로 판매한다.
대표 상품으로 ▲온·오프라인 단독 할인가로 준비한 ‘LG 이동식 에어컨 7평형 듀얼호스’(69만9000원) ▲신세계상품권 5만원을 증정하는 ‘드리미 아쿠아 10 울트라 로봇청소기’(99만원) ▲여름 시즌 인기 아이템 ‘드래곤디퓨전 산타크로체 스몰 블랙’(30만원대) 등을 특가에 선보인다.
인기 브랜드 9곳과 함께하는 신상 릴레이 특가전 ‘오늘의 이슈템’도 운영한다. 5월 1일에는 글로벌 패션 브랜드 ‘슈퍼드라이’의 오픈마켓 첫 판매를 진행하고 봄·여름(SS) 시즌 상품을 할인가에 선보인다. 이어 5일에는 어린이날을 맞아 삼성전자 갤럭시 A17 기반 포켓몬 테마 SKT 키즈폰 ‘ZEM폰 포켓피스 128G’를 특가 판매할 예정이다.
11번가는 그랜드십일절 기간 사용할 수 있는 ‘1만원 장바구니 할인쿠폰’(3만원 이상 구매 시) 발급 이벤트도 진행한다. 11번가 고객이면 누구나 사전 행사 기간 매일 4회 응모할 수 있으며, 당첨 고객에게는 그랜드십일절이 시작되는 5월 6일 알림 메시지를 발송해 쿠폰 사용 편의성을 높인다.
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이와 함께 11번가는 그랜드십일절 특가 상품 구성을 확대하기 위해 5월 3일까지 참여 판매자 모집을 진행한다. 그랜드십일절 참여 판매자에게는 전용 쿠폰 발급, 엠블럼 및 검색필터를 통한 노출 확대, 광고 지원 등 다양한 혜택을 제공해 판매 활성화를 도울 계획이다.
11번가 고광일 영업그룹장은 “예약구매와 브랜드 신상 릴레이 특가전 등 강화된 사전 프로모션을 통해 5월 ‘그랜드십일절’의 기대감을 높일 계획”이라며 “다가오는 그랜드십일절에서도 차별화된 상품과 혜택을 집중해, 상반기 최고 쇼핑 제라는 위상에 걸맞은 압도적인 쇼핑 경험을 이어가겠다”고 말했다.