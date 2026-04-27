마이크로소프트-서울대, 한국형 'AI 리터러시' 인증 도입

마이크로소프트가 국내 대학 손잡고 교육자·비영리 단체 종사자를 위한 인공지능(AI) 리터러시 강화에 나섰다.

마이크로소프트는 서울대와 협력해 교육자·비영리 기관 대상으로 한국어 AI 리터러시 학습·자격 인증 프로그램을 무료로 제공한다고 27일 밝혔다. 이번 프로그램은 AI 역량 강화와 공신력 있는 인증 기회를 확대하겠다는 '마이크로소프트 엘리베이트' 글로벌 약속 일환으로 추진됐다.

프로그램 핵심은 마이크로소프트가 제공하는 글로벌 AI 학습 콘텐츠 기반으로 서울대 미래교육혁신센터가 한국어 현지화 과정을 거쳐 재설계했다는 점이다. 양측은 사회혁신 조직 종사자와 교육계 종사자 대상으로 교육을 순차적으로 확대하며 과정 이수자에게는 공식 수료증을 발급할 방침이다.

마이크로소프트가 국내 대학 손잡고 교육자·비영리 단체 종사자를 위한 인공지능(AI) 리터러시 강화에 나섰다. (사진=마이크로소프트)

첫 단계로 오는 5월 1주차부터 비영리·소셜 벤처 등 사회 조직 종사자를 위한 프로그램이 시작된다. 이 과정은 글로벌 비영리 컨소시엄인 넷호프 협력을 통해 개발된 전문 학습 인증 프로그램이다.

하반기부터는 초·중·고 등 K-12 교육자들을 위한 프로그램도 추가로 공개될 예정이다. 글로벌 수준 AI 학습 기준을 적용해 교실 현장에서 AI를 보다 책임감 있게 활용할 수 있도록 돕는 것이 목표다.

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이번 협력은 교육 기관과 시민사회, 정부 손잡고 AI 활용 변화를 이끄는 주체들을 지원하기 위해 마련됐다. 마이크로소프트는 한국 교육·사회 환경을 반영한 학습 환경을 지속적으로 구축해 나갈 계획입니다.

마이크로소프트는 "이번 프로그램은 국내 교육 현장과 사회 문제 해결 영역에서 변화를 이끄는 주체들의 책임 있는 AI 활용을 지원하기 위해 마련됐다"며 "시민사회와 교육 전반의 책임 있는 AI 활용 역량을 강화하겠다"고 밝혔다.