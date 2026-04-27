시프트업 니케, 한국-일본 매출 1위 재탈환

시프트업은 자체 개발한 '승리의 여신: 니케(이하 니케)'의 매출 순위가 3.5주년 업데이트 이후 한국 앱스토어 1위, 일본 구글 플레이 1위를 재탈환했다고 27일 밝혔다.

회사 측에 따르면 업데이트 첫날인 지난 23일, 둘째날인 24일에 각각 한국과 일본에서 이같은 성과를 기록해 유지하고 있다.

또 이 게임은 대만에서도 매출 10위권을 유지하고 있으며, 북미를 포함한 글로벌 주요 지역에서도 견조한 성과를 거두고 있다고 회사 측은 설명했다.

니케는 주요 업데이트마다 차트 최상위권을 탈환하며 '국산 서브컬처 게임'의 대표 장기 흥행 IP로 자리매김했다. 캐릭터 수집과 건슈팅 요소를 결합한 독창적인 게임성을 바탕으로 고품질 콘텐츠와 몰입감 높은 스토리, 음악을 지속 선보이며 탄탄한 글로벌 팬덤을 구축해왔다.

4월 27일 기준 구글 플레이 순위.

이번 3.5주년 업데이트 역시 서비스 기간이 축적될수록 서사의 완성도를 높여온 콘텐츠 운영과, 메인 테마인 아이돌 컨셉에 부합하는 고품질 인게임 콘텐츠가 흥행을 이끌었다. 출시 초기부터 등장한 인기 캐릭터 '아니스'의 서사가 집약된 이벤트 스토리 'STAR ANIS'와 함께 '3D 비주얼 공연', '특별 애니메이션', '풀 보이스 더빙'이 유저들의 높은 반응을 얻었다. 또한 니케의 완성도 높은 OST를 리듬 게임으로 즐길 수 있는 미니게임 'TRACING THE STARS'를 새롭게 선보이며 음악을 또다른 게임 콘텐츠로 확장했다는 평가를 받았다.

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니케는 뛰어난 게임성과 더불어 다양한 오프라인 이벤트를 통해 유저들과의 교감을 넓혀가고 있다. ‘AGF’, ‘애니메 NYC’, ‘애니메 엑스포’ 등 국내외 유명 서브컬처 행사 참가를 비롯해 오케스트라 콘서트, 백화점 팝업스토어, 온·오프라인 콜라보 등 유저 저변 확장을 위한 노력을 지속해왔다. 앞으로도 ‘지역 방어전’ 팝업스토어, ‘니케 밴드 라이브 공연’과 같은 다채로운 활동으로 유저 소통을 이어갈 계획이다.

유형석 시프트업 디렉터는 “이번 3.5주년 업데이트를 유저 여러분들께 선보이길 고대한 만큼 뜨거운 성원을 보내주셔서 진심으로 기쁘다”며 “출시 이래 꾸준히 보내주시는 관심과 성원에 감사드리고, 앞으로 선보일 니케의 여정에도 함께 해주시길 바란다”고 전했다.