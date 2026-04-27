지마켓 빅스마일데이 행사, 장항준 감독이 흥행 이끈다

지마켓이 천만 감독 장항준을 신규 광고 캠페인의 모델로 발탁하고, 5월 6일부터 열리는 할인 행사 '빅스마일데이' 홍보에 나선다.

회사에 따르면, 이번 빅스마일데이 광고 캠페인은 파격적인 구성을 자랑한다. 천만 고객이 찾는 지마켓 빅스마일데이 모델로 발탁된 장항준 감독이 이제는 천만 광고감독에 도전한다는 콘셉트다.

장항준 감독이 직접 출연해 특유의 위트와 영화적 문법을 결합한 것이 특징이다. 장 감독의 유머 코드에 영화적 연출이 더해지며, 지마켓의 연중 최대 쇼핑 축제 빅스마일데이를 통해 꼭 구매하면 좋을 인기 상품을 소개하는 광고 영상을 선보일 예정이다.

'왕과 사는 남자' 등 여러 작품에서 탄탄한 캐스팅으로 주목받아 온 장 감독인 만큼, 함께 호흡을 맞출 배우 라인업도 강력하다. 광고에 출연하는 배우 라인업은 5월 1일 공개하는 본편 영상에서 확인할 수 있다.

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현장 관계자들에 따르면 장 감독은 촬영 내내 재치 있는 애드리브로 분위기를 이끌었다고 알려진다. 배우들과의 케미가 영상 곳곳에 담긴 것으로 전해졌다.

지마켓 관계자는 "이전에 선보였던 G락페 광고 캠페인과 같이 다양한 재미 요소를 담은 만큼 많은 관심 바란다"고 말했다.