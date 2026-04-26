공공기관 대상 AI 경진대회 열린다

6월부터 접수 시작, 총 30점 우수사례 시상

방송/통신입력 :2026/04/26 12:00

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

과학기술정보통신부와 재정경제부가 주최하고 한국지능정보사회진흥원이 주관하는 ‘2026 공공기관 AI 혁신 챌린지’가 24일 공고됐다.

올해 처음으로 열리는 공공기관 AI 혁신 챌린지는 지난달 개막한 ‘전국민 AI 경진대회’ 총 14개 트랙 중 공공기관을 대상으로 열리는 대회다. 전국민 200만명 이상 참여를 목표로 전국민 AI 경진대회를 추진하는 가운데, 공공기관이 AI 활용 확산에 앞장서도록 하기 위해 신설된 트랙이다.

챌린지는 ▲공공기관이 직접 공공 AI 서비스를 기획하고 실증하는 AI 서비스 실증과 개념검증(PoC) ▲공공기관 AI 서비스 우수 성과와 확산 사례를 평가하는 AI 활용 우수사례 등 2개 부문으로 나눠진다.

부문마다 자유 주제와 지정 주제(사회 현안 해결 분야) 트랙으로 구분해 접수한다. 알리오(Alio) 공시기준 전체 공공기관 중 대회 참가를 희망하는 기관은 6월1일부터 8월28일까지 신청할 수 있다.

서면과 발표 등 두 차례 전문가 심사를 거쳐 선정된 최종 30개 내외의 우수 사례를 대상으로 4분기 중 결과 발표 후 시상식을 진행할 예정이다. 정부는 우수 공공기관에 대한 경영평가 가점 등 인센티브를 부여하고, 공공기관이 첨단 AI 기술을 도입하여 혁신 수요를 창출하고 민간 기업의 테스트베드 역할을 수행하도록 계속 지원할 예정이다.

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홍성완 과기정통부 정보통신정책관은 “정부는 ‘세계에서 AI를 가장 잘 쓰는 나라 구현’을 국정과제로 정하고 누구나 AI를 일상에서 쉽게 활용할 수 있게 AI 도입을 지원하는 등 ‘모두의 AI’ 정책을 적극 추진하고 있다”며 “이번에 처음 열리는 공공기관 AI 혁신 챌린지 대회를 통해 공공기관이 AI 활용에 앞장서서 국민이 체감할 수 있는 혁신적인 AI 서비스를 만들어 가길 바란다”고 말했다.

장정진 재정경제부 공공정책국장은 “지난 2025년이 공공기관 AI 도입을 위한 제도적 기반과 추진체계를 마련하는 시기였다면, 2026년은 공공기관 AI 도입을 통해 국민과 일선 근무자가 체감할 수 있는 ‘실질적 성과’를 속도감 있게 창출해야 하는 원년”이라며, “이번 공공기관 AI 혁신 챌린지를 통해 현장 중심의 혁신 모범 사례를 적극 발굴하고 전 공공부문으로 확산하겠다”고 했다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
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공공기관 AI 혁신 챌린지 전국민 AI 경진대회 과학기술정보통신부 재정경제부

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