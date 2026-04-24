AP시스템, 임직원 주식보상 프로그램 시행

AP시스템이 자기주식 26만주를 재원으로 하는 주식 기반 보상 프로그램을 도입한다고 24일 밝혔다.

보상 프로그램 타깃은 고대역폭메모리(HBM)와 첨단 패키징 제품 개발과 수주 확대를 이끌 인력이다. 레이저 디본더와 다이싱 등 반도체 공정 장비의 양산라인 적용과 수익성 개선 등 달성 여부와 보상을 연계했다.

AP시스템은 "신주를 발행하는 스톡옵션과 달리 기존에 회사가 보유한 자기주식을 활용해 단기 유통 주식 수 증가나 주당가치(EPS) 훼손이 없다"며 "지분 희석 우려도 차단했다"고 설명했다. 이어 "부여한 주식에는 일정기간 의무보유 조건을 붙여 시장 출회에 따른 오버행(잠재 매도 물량) 리스크도 제한적"이라고 덧붙였다.

AP시스템은 지난 2024~2026년 연결기준 잉여현금흐름과 당기순이익 30%를 주주환원 재원으로 사용하겠다고 밝힌 바 있다. 올해도 2025년 결산 기준 50억원 현금배당과 30억원 자사주 매입·소각을 결의했다.

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회사는 "단기로 배당과 소각으로 주당 가치를 높이고, 중장기로 핵심인력에 대한 주식 보상으로 반도체 장비 사업 가치를 높이는 전략적 자본 배분"이라고 밝혔다.

AP시스템은 "최근 반도체 장비 부문의 실적 성장으로 과거 유기발광다이오드(OLED) 장비에 집중됐던 매출 구조가 다변화됐다"고 밝혔다. 이어 "주식 기반 보상은 레이저 반도체 장비 사업 성장 목표를 달성했을 때 과실을 공유하도록 성과 중심으로 설계했다"며 "투자자는 회사가 제시한 반도체 분야 성공적 전환과 경영진 의지를 확인할 수 있다"고 밝혔다.