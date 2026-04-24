이정현 숭실대 정보보호학과 교수, '2026 NetSec-KR'서 행안부 장관 표창

숭실대학교(총장 이윤재)는 정보보호학과 이정현 교수가 지난 16일부터 17일까지 코엑스에서 열린 ‘제32회 정보통신망 정보보호 컨퍼런스(NetSec-KR, 넷섹-KR)’에서 사이버 보안 분야 연구 성과를 인정받아 행정안전부장관 표창을 수상했다고 밝혔다.

이 교수는 한국연구재단 글로벌연구실사업, IITP 전문연구실사업, 융합보안대학원사업 등의 연구책임자를 역임했다. SCI급 논문 45편을 포함해 총 160여 편의 논문을 발표하고, 120건의 특허를 등록했다.

이정현 숭실대 정보보호학과 교수

특히 인텔, ARM, 시스코, 팔로알토등 글로벌 기업에 약 77만 3000달러 규모의 기술을 수출했으며, 산업계에는 누적 20억 원 규모의 기술 이전 성과를 거뒀다. 또한 공인인증서 시스템 개발 과정에 참여해 18개 업체에 8억여 원의 기술을 이전했다.

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이 교수는 “이번 NetSec-KR에서 행정안전부장관 표창을 받게 돼 영광스럽고 감사하다”며 “AI 대전환 시대에 사이버 보안의 중요성이 커지고 있는 만큼 국가 보안 수준 향상과 정보보호 인력 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편, 이 교수는 지난해 말 한국정보보호학회 차기 회장으로 선출됐으며, 2027년 공식 취임할 예정이다.