개발원, '2026 한국정책학회 춘계학술대회’ 공동 개최

한국지역정보개발원(이하 개발원)은 24일 오전 9시 개발원 KLID홀에서 한국정책학회와 공동으로 ‘AI 대전환 시대의 정책거버넌스 혁신: AI 거버넌스의 원리와 정책가치’를 주제로 ‘2026 한국정책학회 춘계학술대회’를 개최했다.

행사에는 한국정책학회 이석환 회장을 비롯해 개발원 김석진 부원장, 한국고용정보원 이창수 원장, 과학기술정책연구원 윤지웅 원장, 백승보 조달청장 등 학계와 공공기관의 주요 인사들이 참석해 정책 혁신을 위한 지혜를 모았다.

이번 학술대회는 인구구조 변화와 기후 위기 등 복합적인 사회 문제 속에서 인공지능(AI)이 국가 정책의 핵심 인프라로 부상함에 따라, 기존 정책 시스템의 한계를 넘어 데이터와 알고리즘 기반의 선제적 정책 거버넌스 혁신 방향을 모색하기위해 마련됐다.

전체 행사는 기조 강연을 포함해 총 41개의 세션으로 구성돼 정책 현안에 대한 다각적인 논의가 이뤄졌다. 이경전 경희대 교수는 기조강연에서 AI 정책의 원리와 반자동화된 정책 과정의 미래를 제시했으며, 이어진 세션에서는 노동, 산업, 과학기술 혁신을 주제로 전문가들의 심도 있는 토론이 진행됐다.

24일 오전 개발원 2층 KLID홀에서 열린 ‘2026 한국정책학회 춘계학술대회’에서 한국지역정보개발원 김석진 부원장(앞줄 왼쪽 7번째)과 한국정책학회 이석환 회장(앞줄 오른쪽 7번째)을 비롯한 주요 내빈들이 기념촬영을 하고 있다.

특히 AI 대전환 시대 노동과 산업, 과학기술혁신을 주제로 한 대표 세션에는 안문석 고려대 명예교수, 윤종빈 한국정치학회장, 강성진 한국경제학회장, 최훈석 한국심리학회장, 문수복 한국정보과학회장, 이석환 한국정책학회장, 구혁채 과학기술정보통신부 1차관이 참석해 AI 시대의 핵심 쟁점을 100분 집중토론 형식으로 진행했다.

관련기사

또한 개발원은 AI 대전환 시대의 지역 거버넌스와 균형발전 전략을 주제로 지방자치의 실효성을 제고하고 지역 간 디지털 균형발전을 실현하기 위한 구체적인 연구 결과와 실행 방안을 발표했다.

개발원 김석진 부원장은 “디지털 대전환을 넘어 인공지능이 행정의 표준이 되는 AX 시대를 맞아 데이터 기반의 과학적 행정은 이제 필수가 됐다”며 “개발원은 지역사회가 체감할 수 있는 지능형 행정 지원을 통해 지역정보화의 미래를 선도해 나가겠다”고 전했다.