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[인사] 기후에너지환경부
인사
입력 :2026/04/24 16:03
주문정 기자
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◇과장급 전보 ▲기획재정담당관 송용권
◇고위공무원단 승진 ▲금강유역환경청장 마재정
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
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