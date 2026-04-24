[인사] 기후에너지환경부

인사입력 :2026/04/24 16:03

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇과장급 전보 ▲기획재정담당관 송용권

◇고위공무원단 승진 ▲금강유역환경청장 마재정

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 기후에너지환경부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[현장] 中 자율주행 살피러 온 박민우 현대차 사장 "최종 목표는 내재화"

'갤S26' 오래 쓸수록 안다…스냅드래곤 8 엘리트 5세대의 진가

상사 눈치 보지 않고 직장서 힐링...엔피 마인드케어 '무아홈' 해보니

"공개 미룬 앤트로픽 '미토스', 위험성 과장됐다"

ZDNet Power Center